توقعات برج العقرب 2024 من ماغي فرح: استثمارات جديدة ووقوع في الحب

كشفت ماغي فرح عن توقعاتها لبرج العقرب 2024 على جميع المستويات الصحية والمهنية وكذلك الصحية، تعرفي معنا في السطور القادمة على أبرز توقعات ماغي فرح لبرج العقرب.

إليك أبرز توقعات ماغي فرح 2024 لبرج العقرب، وكيف سيعيش أصحاب البرج الكثير من المغامرات وبعض العقبات العائلية في العام الجديد والتي سيعوضها نجاحات كثيرة واستثمارات أكبر.

توقعات برج العقرب 2024 مهنياً

تقول ماغي فرح عن توقعات برج العقرب 2024: "تدعمك العلاقات في عام 2024 وترافقك ظروف جيدة تنقذك في بعض الأحيان من الأزمات، تحقق أرباحًا تأتي عن طريق الصدفة وعائدات غير متوقعة ودعم يأتي من مصادر عامة وداعمة لك أو من أفراد العائلة.. تعتبر هذه السنة كثيرة التغييرات والمفاجآت ولن تكون خالية من بعض المصاعب والتعقيدات إلى أن يطرأ ما يسعدك في الربيع حيث تجسد بعض الأمنيات وتتوصل بين شهري سبتمبر وأكتوبر إلى تحقيق المرتجى بعد جهود كثيرة من دون أي شك".

وأضافت: "تتابع مسيرتك في فصل الصيف وتعمل جاهدًا من أجل إتمام عملك بإتقان حيث يحمل لك الشهرين الأخيران من السنة بعض التحديات وتحتاج معهم إلى كثير من الشجاعة لمواجهة الذي سيستجد من بعض الصعوبات التي لا تتوقعها لكن هذه التجارب تعلمك الكثير وتنقلك إلى موقع آخر فترى الحياة من منظور جديد.. تستثمر في عمل جديد لم تتطرق له في السابق أو تتاح لك فرص لعمل يرفعك إلى الأعلى أو تحصل على ترقية في عملك ابتداءً من شهر مايو رغم تحديات بعض الكواكب ومنها كوكبا أورانوس وجوبيتور في بداية السنة التي تفرض عليك مضاعفة الجهود لمواجهتها. قد تستثمر في العقارات والأراضي والأسهم وتكون هذه الاستثمارات واعدة في النصف الأول في السنة".

وتابعت: "ينتقل جوبيتور إلى برج الجوزاء في تاريخ 26 مايو فيخف الضغط قليلًا رغم أن الكواكب السريعة الأخرى تعرقل المسار. تستفيد من إفلاس بعض المؤسسات أو من بعض الممتلكات. كما أن أفكارك تستقطب المستثمرين لمشاريعك. يشير كوكب جوبيتر في الثور لشراكة مهنية في بداية السنة تُولد في منتصف شهر مايو، تحقق نجاحًا في مجال الاتصالات والإعلانات والترويج ونشر المعرفة وانتشار الأفكار ومن خلال عملية البيع والتجارة".

واستكملت توقعات برج العقرب: "قد تطرح مشاكل تتعلق بإرث أو بقسمة أملاك من قبل الأهل وتضطر لمعالجة أخطاء قديمة جداً قام فيها بعض أفراد العائلة، تكون الاهتمامات العائلية هامة جدًا وربما تضع حداً لبعض العلاقات القديمة والذكريات التي تقلقك، مع عودة بلوتون إلى الجدي يتحدث عن حداد وربما يعني تجارب قاسية مع بعض أفراد العائلة أو إعادة بناء علاقات جديدة وتودع أحد المسافرين".

توقعات برج العقرب 2024 عاطفياً

أما على المستوى العاطفي فقالت: "ربما تقع في الغرام وربما ينتمي الطرف الآخر إلى خلفية مغايرة جدًا لك أو من بلد أجنبي وربما يأتي الحب بطريقة مفاجئة إذا كنت خالي القلب. بعض مواليد العقرب يستعيدون علاقة قديمة، إذا واجهتك متاعب على الصعيد العاطفي فيتحدث فصل الخريف عن التزامات وتعهدات أو عن فك ارتباط يتخلل العام هذا تقلبات ومفاجآت وربما تميل إلى أحد مواليد الجدي ويلعب أحد مواليد الدلو دورًا في بعض خياراتك كما أنك ترتاح لأحد مواليد السرطان وتجد في أحد مواليد الميزان صفات تعجبك جدًا أو تشتبك مع أحد مواليد الأسد أو الثور وتختلفون بعد قصة حب".

توقعات برج العقرب 2024 صحياً

وبشرت ماغي فرح مواليد برج العقرب على الصعيد الصحي قائلة: "تكون الصحة جيدة في الإجمال وتطمئن لأحد العلاجات إذا كنت تعاني من مرض أو وعكة، تبدو الحيوية ممتازة رغم أن مواليد الدائرة الأولى يحتاجون إلى اهتمام كبير بصحتهم في شهر أكتوبر، تهتم بصحتك بطريقة خاصة مدركًا ضرورة الوقاية والانتباه، يجب أن تعتني في الأمعاء والعظام وضرورة ممارسة الرياضة كذلك يبرز اهتماماً لك بمشاكل الرأس والوجه. يشير دخول كوكب جوبيتر إلى برج الجوزاء إلى وضع صحي أفضل وإلى الخلاص من ألم أو من معاناة".

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