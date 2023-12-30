لوحِظَ أن كل برج له عطوره المفضلة التي تناسبه وتتناغم مع شخصيته دونًا عن غيره من الأبراج. فإن كنتِ من مواليد برج الميزان، أو تودين تقديم هدية مميزة لأحد مواليد هذا البرج بحيث تتلاءم تمامًا مع شخصيته، اقرئي هذا المقال الذي نتحدث فيه عن العطور المفضلة لبرج الميزان بالتفصيل.

تتميز أنثى برج الميزان بشخصية فريدة وجذابة، وتسعى دائمًا لتحقيق التوازن في كل شيء، لذا، يكون لها ذوق خاص عند اختيار عطورها. فنجد من العطور المفضلة لبرج الميزان الأنثى:

عطر ديلان بلو من فيرساتشي

يأتي عطر ديلان بلو من فيرساتشي النسائي ليتصدر قائمة العطور المفضلة لأنثى برج الميزان. فبرائحته القوية شديدة الجاذبية تُغرَم أنثى هذا البرج التي تتناغم صفاتها مع مواصفات العطر. فهي امرأة عميقة وقوية وعادلة، تسعى دائمًا إلى إعطاء كل شيءٍ حقه.

مكونات عطر ديلان بلو من فيرساتشي: التفاح، الكشمش الأسود، الخوخ، الورد، القرنفل، الياسمين، المسك، الخشب الأبيض، الباتشولي.

عطر لا في إي بيل من لانكوم

يحتل عطر لانكوم لا في إي بيل المرتبة الثانية في قائمة مفضلات أنثى برج الميزان من العطور. فهو مزيج غريب من الروائح التي تنتج عطرًا مفعمًا بالحيوية التي تعشقها أنثى هذا البرج. إنه يعكس بساطة الحياة تاركًا بصمة قوية في أذهان المحيطين.

مكونات عطر لا في إي بيل النسائي من لانكوم: السوسن، الياسمين، الباتشولي، الفانيليا، وخشب الصندل.

عطر فيفا لا جوسي من جوسي كوتور

عطر فيفا لا جوسي من جوسي كوتور هو أحد أشهر العطور الفاخرة والجريئة التي تأسر حواس أنثى الميزان وتتناغم مع شخصيتها بشكل كبير. إنها تشعر بانسجام تام مع ذلك الخليط المذهل من زهر العسل والفانيليا، ليأتي العنبر في قاعدة العطر تاركًا بصمته الفريدة.

مكونات عطر فيفا لا جوسي من جوسي كوتور: التوت، زهر العسل، الكراميل، الفانيليا، العنبر الذهبي. [1]

لا يختلف ذوق رجل برج الميزان كثيرًا عن أنثى هذا البرج، نظرًا لاشتراكهما في العديد من السمات الشخصية. لذا نجد من العطور المفضلة لرجل برج الميزان:

عطر ديلان بلو من فيرساتشي

يُعد عطر ديلان بلو الرجالي من فيرساتشي أحد أكثر العطور الرجالية شهرةً، فهو من العطور العصرية التي تتلاءم تمامًا مع الشخصيات الجذابة مثل شخصية رجل برج الميزان. إنه يعكس الجرأة والشجاعة والتوازن وغيرها من الصفات التي يسعى رجل الميزان إلى إظهارها طوال الوقت.

مكونات عطر ديلان بلو من فيرساتشي: البرغموت، أوراق التين، الجريب فروت، البنفسج، الفلفل الأسود، الباتشولي، البردي، المسك، الزعفران.

عطر جيلتي بلاك من جوتشي

جدير بعطر جيلتي بلاك من جوتشي أن يحتل الترتيب الثاني ضمن قائمة العطور المفضلة لرجل برج الميزان. فهو عطر قوي ذو رائحة عميقة ومتطورة. تنبعث منه رائحة الكزبرة واللافندر وزهر البرتقال بشكل يأسر الحواس، ثم يظهر قلب العطر الذي يعكس الرجولة والثقة بالنفس.

يتكون عطر جيلتي بلاك من جوتشي من: الكزبرة، الخزامى، زهر البرتقال، اللافندر، الباتشولي، خشب الأرز.

عطر 212 من كارولينا هيريرا

لا يمكن أن ننهي حديثنا عن العطور المفضلة لرجل الميزان دون ذكر عطر 212 للرجال من كارولينا هيريرا. إنه من العطور الآسرة التي تناسب الحفلات الصاخبة والتجمعات التي يحتاج فيها رجل الميزان الاجتماعي أن يترك أثرًا عالقًا في أذهان المحيطين.

مكونات عطر 212 من كارولينا هيريرا: البرتقال، اليوسفي، البرغموت، التوابل، الزنجبيل البنفسج، خشب الصندل، المسك الأبيض. [2]

مما سبق يتضح أن العطور المفضلة لبرج الميزان لا بد أن تتسم بالجرأة والحيوية والجاذبية المفرطة، كما أنها يجب أن يتحقق بداخلها ذلك التوازن الفريد بين مكونات العطر المختلفة. ويُمكن ملاحظة أنهم يُفضلون دائمًا المقدمة التي تفوح برائحة الزهور أو الفواكه الحمضية، يليها قلب العطر المفعم ببعض التوابل، ليأتي بعد ذلك دور الروائح الخشبية والمسك الأبيض.

برج الميزان هو البرج السابع في دائرة الأبراج الفلكية الإثني عشر. أصحاب هذا البرج من مواليد 23 ديسمبر حتى 23 أكتوبر. وهو أحد الأبراج الهوائية مثل برجي الدلو والجوزاء. ومن أهم صفات برج الميزان:

يُعرف عن مواليد ها البرج حبهم الشديد لتحقيق العدل في مجتمعاتهم، وتحقيق التوازن بين جوانب حياتهم المختلفة.

إنهم أشخاص متقلبو المزاج، يميلون إلى تغيير وظائفهم بشكل متكرر ويحبون التجديد بشكل عام وخوض مغامرات جديدة.

شخصية برج الميزان اجتماعية بطبعها، تحب التجمعات وتستطيع التحدث مع مختلف الشخصيات.

غالبًا ما يترك مولود برج الميزان أثرًا طيبًا في نفوس من يلتقي بهم.

يستطيع مواليد هذا البرج النظر إلى المواقف بموضوعية تامة، ومن ثمَّ يُمكنهم العثور على حلول مناسبة.

يُفكر بعقلانية ومنطقية شديدة ويتخذ قراره بعد أن يقتله بحثًا وتمحيصًا.

قد يكون التردد هو الصفة الأكثر سلبية لدى مواليد هذا البرج، فهم يميلون دائمًا إلى التردد والتفكير الطويل، مما يُضيع منهم الكثير من الفرص. فبعض الفرص لا تنتظر كل هذا الوقت.

يتميز بحساسيته الشديدة وحنانه المفرط وقدرته على التعبير بشكل جيد عن مشاعره.

يمتلك أسلوبًا فريدًا في التحاور ولديه قدرة كبيرة على الإقناع.

يحب برج الميزان أصدقاءه جدًّا ويهتم اهتمامًا بالغًا بكافة تفاصيلهم، ويميل دائمًا إلى محاولة إسعادهم.

مولود برج الميزان مستمع جيد، مما يجعله مقربًا للكثيرين، فضلاً عن أنه يستطيع تحليل الموقف وتقديم حلول عملية صادقة.

ذكي جدًّا ويميل إلى الوظائف التي بها حس إبداعي والخالية من القيود الصارمة والروتين القاتل.

يسعى مواليد هذا البرج جاهدين للحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية، مما يجعل مظهرهم أصغر من أعمارهم الحقيقية دائمًا.

يستطيع برج الميزان التكيف مع كافة أنماط الشخصية، ويتعامل معهم جميعًا بكل أريحية.

لديه الكثير من الأحلام والطموحات التي تراوده ويسعى جاهدًا إلى تحقيقها؛ إلا أنه يحتاج دائمًا إلى من يدعمه نظرًا لسهولة إحباطه وتأثره بالمحيطين.

يجد مولود برج الميزان سعادة كبيرة في تقديم المساعدة للآخرين، فيفعل ذلك بحب وتفانٍ شديدين.

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