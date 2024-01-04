هل يمكن للأرقام أن تؤثر على حياتك؟ يقول بعض الأشخاص أن هناك أرقاماً معينة تتبعهم في كثير من الأمور، فهل تتبعك الأرقام أيضاً أم أنك أنت الذي تجذبها؟ دعنا نتعمق أكثر في موضوع الأرقام الطاقية، ونتعرف معاً في هذا المقال على إجابة سؤال كيف أحسب رقمي الطاقي، ولكن قبل أن تعرف طريقة حسابه يجب عليك أولاً أن تفهم معنى الرقم الطاقي.

يؤكد علماء الطاقة أن الأرقام لها طاقة مثل جميع العناصر، ولكل رقم شخصيته المتفردة، بالإضافة إلى جانبيه الإيجابي والسلبي، كما يمكن أن يؤثر سلوك الشخص على البيئة بشكل إيجابي أو سلبي. [1]

مثلاً إذا فكرت دائماً في الرقم 5، فإنك تجذب طاقة الرقم 5، وذلك لأن جسمك يشبه المغناطيس، والخلايا الموجودة فيه تهتز وفقاً لأفكارك أو ما تتخيله، وبالتالي فإنها تصدر ترددات وتُرسل نبضات إلى المحيط والكون، وإذا لم تُرسل أي شيء فلن تجذب شيئاً. [1]

هذا كله يحدث بسبب ارتباط القوة التي يحملها الرقم بالكون والعناصر الطبيعية التي تعتبر رموزاً قوية أيضاً، وللحصول على الرقم الطاقي الخاص بك، عليك تحويل تاريخ ميلادك إلى رقم، وبعد ذلك سترجع إلى رمزية الرقم، وتستند إلى الرقم الناتج، لتكتشف الجوانب المختلفة من حياتك وملامح شخصيتك. [1]

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إذا كنت مهتماً بعلم الطاقة والأرقام ودلالتها ورموزها، قد يخطر على بالك أسئلة مثل: كيف أحسب رقمي الطاقي؟ وهل بإمكاني الكشف عن مشاعري وملامحي الشخصية بمجرد معرفته؟ [2]

أولاً عليك أن تعرف أن هذه الحسابات تعتمد بشكل أساسي على معادلات رياضية، نتائجها تشير إلى العناصر الطبيعية الرئيسية في الكون؛ مثل: النار، والماء، والتراب، والمعدن، والخشب. [2]

ومن خلال وصف العنصر الطبيعي يتم التعبير عن الرقم الطاقي، وفيما يأتي سنعرفك على كيفية حساب الرقم الطاقي للشخص، مع العلم أن هناك العديد من الطرق لحسابه، ويعبر هذا الرقم عن الطاقة الإيجابية أو السلبية، أو يصف الحالة النفسية والملامح الشخصية لكل إنسان. [2]

كيف أحسب رقمي الطاقي من تاريخ الميلاد

على سبيل المثال، إذا كان تاريخ ميلادك هو 25/10/1994، يجب أن تجمع الأرقام بهذه الطريقة (2+5+1+0+1+9+9+4)، والناتج هنا يساوي 31، وبعدها يتم حساب الناتج بالشكل التالي (1+3)، والناتج يكون هو الرقم الطاقي الخاص بك، ألا وهو 4. [2]

كيف أحسب رقمي الطاقي من سنة الميلاد

في هذه المعادلة يتم حساب الرقم الطاقي عن طريق جمع آخر رقمين من سنة الميلاد، وبعدها يُضاف إلى الناتج الرقم 5، وبعد ذلك يتم تحويل الرقم الناتج إلى رقم واحد. [2]

على سبيل المثال، إذا كانت سنة ميلادك 1994، اجمع الأرقام كالآتي (4+9)، الناتج هو 13، بعدها اجمع الرقمين (3+1)، الناتج هو 4، الآن أضف الرقم 5، وتصبح المعادلة بالشكل الآتي (4+5)، والناتج سيكون 9، وهو الرقم الطاقي الخاص بك. [2]

وفي حال كان الناتج أكبر من الرقم 9، يتم جمع الرقمين الناتجين معاً للحصول على رقم واحد، مثلاً لو كان الناتج هو الرقم 11 يتم جمع (1+1) للحصول على الرقم الطاقي الخاص بك وهو رقم 2، وهكذا. [2]

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لكل رقم من الأرقام الطاقية دلالات ورموز معينة، وفيما يأتي نطلعك على معنى كل منها: [3]

الرقم الطاقي 0

الرقم الطاقي 0 هو أم الوجود، كل شيء يأتي من هذا الفراغ، هذا الرحم الخالد الذي لا يمكن تفسيره، ولا يمكن لأحد أن يكون الرقم الطاقي الخاص به هو الرقم 0، لأن هذا الرقم هو رقم الكون نفسه. [3]

الرقم الطاقي 1

الرقم الطاقي 1 يجعلك حرفياً رقم 1 في الأشياء التي تقوم بها، فإذا كان الأمر يتعلق بالعمل، فإن الرقم 1 يُظهر قدرتك القيادية الرائعة، وكذلك تألقك وجاذبيتك لكل من حولك، وبالتالي يثق الجميع بقيادتك، وإذا قررت امتلاك مشروع ما أو أن تكون مديراً في شركة ما، فستنجح بشكل كبير. [3]

وفيما يتعلق بالحب والعلاقات، من السهل عليك أن تكون بمفردك ولن تشعر بالوحدة، تحب أن تكون في علاقة، ولكنك تستمتع أيضاً بكونك أعزباً، عندما تريد الدخول في علاقة طويلة الأمد، تأكد من أن شريكك لن يعاني من مشكلات التبعية المشتركة. [3]

الرقم الطاقي 2

إذا كان رقمك الطاقي هو 2، فالانسجام هو لقبك، فأنت تزدهر في علاقاتك مع شريكك وعائلتك وأصدقائك وزملائك في العمل وحتى مع مندوبي المبيعات في المتاجر! وتجد أنك بطبعك تتحدث إلى الجميع، وغالباً ما يحب الناس وجودك. [3]

عليك أن تتعلّم أن تقف على الأرض، وأن تنزل قدمك عند الضرورة فقط، وفي المسائل التجارية، يعد الرقم 2 هو رقم الشراكات الناجحة، فإذا كان رقم مسار حياتك هو 2، اعلم أنه أفضل طاقة للدخول في اتفاقيات عمل وإنشاء مشروعات تكون من خلال العمل الجماعي والشراكات. [3]

الرقم الطاقي 3

الرقم الطاقي 3 يعني التواصل الاجتماعي، والعمل الجماعي، والتعبير عن الذات، والكرم، والمرح، وإذا كان رقم مسار حياتك هو 3، فأنت إنسان ممتع يحب الجميع الوجود معه. [3]

وفي أمور الحب والعلاقات، قد ترغب في أن يكون لديك أكثر من شريك في الوقت نفسه، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تلتزم حقاً وتستقر في ارتباطك بشخص واحد، ولكن إذا قررت القيام بذلك فستفعله بكل تأكيد. [3]

الرقم الطاقي 4

إذا كان رقم مسار حياتك هو 4، فأنت تصنع مخططاً رائعاً للأحداث، عادةً ما تكون منظماً وشخصاً إدارياً يعتمد عليه المكتب بأكمله، لديك موهبة في إنشاء مشروعات كبيرة وتنفيذها ثم العمل على التوسع فيها، فأنت مدهش في رؤية التفاصيل. [3]

وفي علاقاتك أيضاً من المهم جداً بالنسبة لك تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات مماثلة لقدراتك، وإلا فستكون حتماً مسؤولاً عن كل شيء ولن تشعر بالرضا عن علاقاتك. [3]

الرقم الطاقي 5

إذا كان رقمك الطاقي هو 5، فأنت روح حرة، ولدت بأجنحة غير مرئية، ولديك ميل للسفر إلى أماكن غريبة، وتفضل العمل بشكل مستقل، وغالباً نا ترغب في الحصول على جدول زمني أكثر مرونة، وقد تحب العيش في بلدان مختلفة، وتعلم لغات وثقافات جديدة، نظراً لقدراتك على التكيف مع أي شيء. [3]

وفيما يخص علاقاتك، يجب عليك أن تجد شخصاً يتمتع بالحيوية مثلك، أو تنسى أن تكون في علاقة تماماً، فأنت بحاجة دائمة إلى شخص يريد أن يطير إلى جانبك، شخص مساوٍ لك في القدرات والرغبات، وذلك عندما يتعلق الأمر بالحماس والانفتاح على أشياء جديدة في الحياة. [3]

الرقم الطاقي 6

إذا كان رقم مسار حياتك هو 6، فأنت شخص يفكر ويتحدث ويعمل من القلب، أنت مخلص، ومحب، ودافئ، وحنون، سيكون من المفيد لك العثور على وظيفة يمكنك من خلالها إظهار هذه الصفات الرائعة، مثل: معلم رياض الأطفال، أو طبيب أطفال، أو أخصائي اجتماعي، أو معالج سلوكي. [3]

أنت مخلوق من أجل العلاقات طويلة الأمد والحياة الأسرية، ولكن نظراً إلى أنك تركز بشكل كبير على فكرة العلاقات في حياتك، فقد ينتهي بك المطاف بإدخال بعض الأشخاص الذين لا يهتمون بك بقدر اهتمامك بهم إلى حياتك. [3]

الرقم الطاقي 7

إذا كان رقمك الطاقي هو 7، فستتأثر حياتك بشكل أساسي بعقلك، سواء كانت مساعي فكرية، أو خطابات فلسفية، أو حياة روحانية أو تأملية عميقة من خلال حاستك السابعة، فقد صنعت من أجلها، لذا من الممكن أن تصبح أستاذاً أو فيلسوفاً أو معلماً عظيماً. [3]

ومن ناحية الحب والعلاقات، فأنت تتجنب المشاعر، وإذا كان شريك حياتك يشعر بها بشكل طبيعي، فقد تلومه على كونه هستيرياً، في حين أنه في الواقع شخص طبيعي. [3]

الرقم الطاقي 8

إذا كان رقم مسار حياتك هو 8، فأنت شخص متحمس، تعمل بجد وتنجز الأشياء، وتحب وضع الميزانية، وتدخر للتقاعد، وعادةً ما تكون صاحب منزل وليس مُستأجراً، تقرأ الاقتصاد جيداً، لذا ستعمل مستشاراً استثمارياً رائعاً أو مديراً للصناديق أو مديراً مالياً. [3]

الرقم الطاقي 9

إذا كان رقمك الطاقي هو 9، فأنت تؤمن بالإنسانية، وتعتقد أن البشر جميعاً متساوون، وأن العرق والدين لا يجعل الناس مختلفين عن بعضهم بعضاً، فقد تكون قائداً رائعاً لقضية ما، أو قد تكون رئيساً لمنظمة غير ربحية. [3]

يشير كل رقم من الأرقام الطاقية إلى عنصر كوني من عناصر الطبيعة، والتي تتعلق أيضاً بالملامح الشخصية لكل إنسان والألوان التي يفضلها، وذلك كما يأتي:[4]

الرقم الطاقي 1: يشير هذا الرقم إلى عنصر الماء، ويتميز أصحاب الشخصية المائية بالإبداع والحكمة والمرونة والهدوء والقدرة على اتخاذ القرارات، وتقدير العائلة والحياة الاجتماعية، والميل إلى الروحانية، ومن الألوان المفضلة لديهم الأسود، والأزرق.

يشير هذا الرقم إلى عنصر الماء، ويتميز أصحاب الشخصية المائية بالإبداع والحكمة والمرونة والهدوء والقدرة على اتخاذ القرارات، وتقدير العائلة والحياة الاجتماعية، والميل إلى الروحانية، ومن الألوان المفضلة لديهم الأسود، والأزرق. الرقم الطاقي 2، 5، 8: تشير هذه الأرقام إلى عنصر التراب، ويتميز أصحاب الشخصية الترابية بالصدق والتوازن والحزم والثقة العالية بالنفس وتحمل المسؤولية والعمل الجاد، ومن الألوان المفضلة لديهم البيج، والأصفر، والبرتقالي.

تشير هذه الأرقام إلى عنصر التراب، ويتميز أصحاب الشخصية الترابية بالصدق والتوازن والحزم والثقة العالية بالنفس وتحمل المسؤولية والعمل الجاد، ومن الألوان المفضلة لديهم البيج، والأصفر، والبرتقالي. الرقم الطاقي 3، 4: يشير هذان الرقمان إلى عنصر الخشب، ويتميز أصحاب الشخصية الخشبية بالصبر والذكاء والقيادة والتنظيم والانفتاح والقدرة على العمل تحت ضغط وتجاوز القيود، ومن الألوان المفضلة لديهم الأخضر، والأزرق، والأسود، والبني.

يشير هذان الرقمان إلى عنصر الخشب، ويتميز أصحاب الشخصية الخشبية بالصبر والذكاء والقيادة والتنظيم والانفتاح والقدرة على العمل تحت ضغط وتجاوز القيود، ومن الألوان المفضلة لديهم الأخضر، والأزرق، والأسود، والبني. الرقم الطاقي 6، 7: يشير هذان الرقمان إلى عنصر المعدن، ويتميز أصحاب الشخصية المعدنية بالتركيز والتحليل والإصرار على تحقيق الأهداف والبصيرة العالية وسعة الاطلاع، ومن الألوان المفضلة لديهم الأصفر، والذهبي، والأبيض، والرمادي، والفضي.

يشير هذان الرقمان إلى عنصر المعدن، ويتميز أصحاب الشخصية المعدنية بالتركيز والتحليل والإصرار على تحقيق الأهداف والبصيرة العالية وسعة الاطلاع، ومن الألوان المفضلة لديهم الأصفر، والذهبي، والأبيض، والرمادي، والفضي. الرقم الطاقي 9: يشير هذا الرقم إلى عنصر النار، ويتميز أصحاب الشخصية النارية بالحماس والشغف والنشاط والقدرة على الإقناع والكاريزما العالية وسرعة الانفعال، ومن الألوان المفضلة لديهم الأحمر، والأرجواني، والزهري، والأخضر.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا على إجابات الأسئلة التي كانت تجول في خاطرك مثل ما هو الرقم الطاقي وكيف أحسب رقمي الطاقي، وكذلك دلالات الأرقام الطاقية والعلاقة بينها وبين العناصر الكونية الرئيسية الموجودة في الطبيعة، عليك أن تعلم جيداً أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم أيضًا في تكوين شخصيتك غير الأرقام الطاقية، إذ تلعب كل من تجارب الحياة الفريدة والهوية الثقافية والمعتقدات الفلسفية والدينية والبيئة التي نشأت وعشت فيها دوراً كبيراً في تشكيلها، ونشر الطاقة الإيجابية أو السلبية.

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