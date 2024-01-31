ما هي هوايات برج الحمل؟ وهل لمواصفات برج الحمل دور في تحديد الهوايات المفضلة له؟ تابع المقال الآتي للتعرف على هوايات مولود برج الحمل الأكثر شيوعاً.

يعرف برج الحمل بشخصيته القيادية والمحبة للمغامرات، بفضل حبه للمغامرة والتحدي يعتقد أن بعض الهوايات قد تناسبه أكثر من غيرها، فيما يلي توضيح لأكثر الهوايات تفضيلاً لدى مواليد برج الحمل: [1]

ممارسة الفنون القتالية

بما أن الحوت يعشق المغامرة والرياضات العنيفة بالفطرة، قد تكون الفنون القتالية كالكاراتيه أو التايكوندو أو الجوجيتسو البرازيلية واحدة من الهوايات المناسبة له، نظراً لما توفره من مزيج من النشاط البدني والتحفيز العقلي وحب المنافسة، هذه الصفات الثلاثة تمثل مولود الحمل بقوة.

تسلق الجبال

يتمتع مولود الحوت بحب غير معهود للمغامرة والإثارة والرياضات الخطيرة، لذا قد يكون تسلق الجبال أو غيره من الرياضات الخطرة التزلج على الثليج أو ركوب الدراجات النارية خياراً مناسبة لشخصيتهم المثيرة.

السفر

لا تقتصر هوايات برج الحمل على الهوايات الخطرة فحسب إنما يحب أيضاً السفر واستكشاف معالم الطبيعة المختلفة والانغماس في الثقافات الجديدة ولقاء أشخاص من مختلف البلدان. في حال كنت ترغب باسعاد مولود برج الحمل فقد يكون الوقت حان للذهاب برحلة برية في الأرجاء.

الرقص

مولود الحمل شخصية مغامرة نابضة بالحياة تهوى التغيير والترفيه عن النفس، عادة ما يفضل مولود الحمل الرقص للترفيه عن النفس، يعتبر الحمل الرقص نشاط بدني يساعده على استعادة توازنه لإجراء المهام الروتينية اليومية.

الفنون التشكيلية

يمكن أن يكون كل من الرسم والنحت والتصوير وسائل ممتعة يقوم بها الحمل للتعبير عن الإبداع والطاقة الزائدة لديه.

الألعاب

يهوى مولود الحمل الألعاب والأنشطة التي تقوم بتحفيز الجانب العقلي، سواء كانت هذه الألعاب ألعاب فيديو، أو رياضات خارجية، أو لعبة طاولة حتى.

يمكن لصفات مولود برج الحمل أن تلعب دوراً في تحديد الهوايات المفضلة لأصحاب هذا البرج، فيما يلي صفات الحمل الأكثر شيوعاً: [2]

النشاط والطاقة، يتميز أصحاب برج الحمل بحماسة وطاقة عالية، حيث يكونون دائمًا مفعمين بالحيوية والنشاط.

الشجاعة والجرأة، يتمتع أصحاب برج الحمل بشجاعة وجرأة كبيرة في مواجهة التحديات المختلفة والمواقف الصعبة. لذلك غالباً ما يفضلون الهوايات الصعبة التي تطلب الشجاعة للقيام بها.

شخصية متفائلة، يبحث مولود الحمل عن الجانب المشرق في جميع الأمور، هذه الصفة المميزة تجعله محبوباً من الآخرين.

الصدق والشفافية، يحرص مولود الحمل على التعامل مع الآخرين بصدق وشفافية عالية، حيث يعبرون عن آرائهم ومشاعرهم بصراحة وبدون تنكر.

الكرم، يتسم مولود الحمل بكونه واحد من الشخصيات الأكثر كرماً وعطاءًا، يحب الحمل أن يرى الجميع سعداء ومبتسمين حتى وإن كان ذلك على حساب سعادتهم.

الأنانية وحب النفس، الرغبة الدائمة في البقاء في المقدمة قد تجعل مولود الحمل يتخذ بعض القرارات بشكل متهور دون التفكير مما يعرضه للمتاعب والمشاكل.

التهور والانفعالية، قد يكون مولود برج الحمل واحد من أكثر الأبراج تهوراً وانفعالية، عادة ما يلجأ لتحكيم العاطفة في اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها.

يعد برج الحمل واحد من الأبراج الفلكية الاثني عشر، وترتيبه هو رقم واحد في دائرة الأبراج الفلكية، ويعد رقم 9 هو رقم الحظ لديه. يولد أصحاب برج الحمل في الفترة الزمنية الممتدة بين 21 من شهر مارس وحتى 19 من شهر أبريل. ينتمي هذا البرج إلى مجموعة الأبراج النارية إلى جانب كل من برج الأسد والقوس، ويعد برج المريخ هو الحاكم له. يتوافق الحمل بشكل جيد مع مولود كل من القوس والأسد، ويتخالف دائماً مع مولودي السرطان والجدي. اللون المفضل لمولود الحمل هو الأحمر وأسعد أيامه هي منتصف الأسبوع الثلاثاء والأربعاء.

يتسم برج الحمل بشخصيته القيادية والنشيطة المحبة للمغامرة. الثقة الزائدة، والأنانية، وقلة الصبر، والمزاجية من الصفات السلبية لمولود الحمل.أم الشجاعة والطموح تعد من الصفات المحببة لمواليد هذا البرج. [3]

هل برج الحمل نارى ام ترابى؟

يعد برج الحمل أحد الأبراج الفلكية الاثني عشر وينتمي إلى عنصر النار إلى جانب برجي الأسد والقوس.

برج الحمل هل هو ذكي؟

يهوى مولود الحمل كل ما يساعده على تحفيز العقل والنشاط الذهني وعليه فهو واحد من الأبراج الأكثر ذكاءً.

ما هو البرج الذي يتوافق مع برج الحمل؟

يعتقد أن مولود الحمل يتوافق بشكل جيد مع أصحاب الأبراج الترابية مثل: برج الجدي، وبرج الثور، وبرج العذراء. يمكن للعلاقة مع هذه الأبراج أن تحقق نتائجاً مبهرة وذلك لاجتماع هذه الأبراج مع بعضها البعض بعدد من الصفات الشخصية.

كانت هذه أهم المعلومات عن هوايات برج الحمل، تذكر أن هذه الهوايات قد تختلف من شخص إلى آخر وذلك باختلاف الصفات الشخصية لكل فرد.

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