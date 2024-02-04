برج الدلو صفاته وميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

ليالينا تُقدم لكِ كل ما تودين معرفته عن مولود برج الدلو من تفاصيل في العمل والحب والصفات العامة والأبراج المتوافقة والمتضاده له.

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تختلف صفات الأبراج بين الرجل والمرأة والأطفال قليلاً، لذا سنتناول صفات برج الدلو لكل منهم على انفراد فيما يلي:

صفات برج الدلو المرأة:

تتميز المرأة من برج الدلو بما يلي من الصفات:

الثقة الكبيرة بالنفس.

شخصية متقلبة ومتغيرة، فتراةً تراها مرحة ومثيرة، وتارةً تراها هادئة ومنطقية.

محبة للحياة، ولتفاصيلها الدقيقة.

امرأة ذكية.

صادقة، وتكره الكذب.

مبدعة وقادرة على ابتكار كل ما هو مفيد وجديد.

صفات برج الدلو الرجل:

يتمتع برج الدلو الرجل بالصفات التالية: [1]

شخصية متقلبة ومزاجية.

شخص فضولي بشكل كبير.

محب للأطفال بشكل كبير.

يسعى لإسعاد أطفاله بكل ما يملك.

يُقدس شريك حياته وشريكه في الحب.

غير قادر على نسيان الأمور.

مهوس بشكل كبير في النظافة.

كريم حد الإسراف.

شخص صادق وصريح في معظم الأحيان، بالرغم من أنه يلجأ في بعض الأوقات إلى تغيير الحقائق، والكذب.

شخص هادئ.

غيور.

شخص عنيد، خصوصاً في الحب.

صفات برج الدلو الطفل:

يتميز الأطفال من مواليد برج الدلو بالصفات التالية:

الذكاء.

القدرة على تكوين صداقات، فهو ذو شخصية اجتماعية محبوبة.

عنيد، ومتمرد.

محب للمغامرة.

كسول.

يمتلك شخصية مرحة.

حساس.

فوضوي.

يتميز مواليد برج الدلو بالصفات الآتية: [2]

الاستقلالية.

محبين للناس، وللعلاقات الاجتماعية.

إنساني.

شخصية مرحة.

مبدع.

مثقف.

العقلانية والمنطقية.

الغموض.

ينظر إلى الأمور من زوايا مختلفة عن الآخرين.

قادر على إيجاد حلول سريعة للمشاكل.

يشعر مولود برج الدلو بالواجب تجاه عائلته، ولكنه وبالرغم من ذلك فإنهم يتوقعون من عائلتهم أن يمتلكو صفات الإبداع والنزاهة والفكر، الأمر الذي يجعلهم لن يحتفظوا بعلاقات وثيقة معهم إن لم يتشاركوا نفس الصفات والتوقعات. [3]

يبحث مولود برج الدلو عن صفات معينة في شريك حياته تتمثل بالانفتاح والخيال والتواصل وروح المغامرة، والنزاهة والصدق، وما إن توافرت هذه الصفات فستجده شخصاً ملتزماً في الحب ومخلصاً له، وهم من الشركاء الذين لا يحبون امتلاك شركاؤهم والسيطرة عليهم، بل على العكس تماماً فهم يمنحون من يحبون الإستقلالية والحرية.

يُحب مولود برج الدلو المناصب العليا في الحياة المهنية، كما أنّ لديهم قدرة على استغلال أفكارهم وذكائهم العالي في تجارتهم، وهم مستعدون أيضاً لإلهام الكثير من حولهم، ممن يعملون في بيئاتهم، كما يُعد مولود برج الدلو من الأشخاص الذين لديهم طموحات كبيرة وعالية لا تخلو من الأنشطة الإنسانية، كما أنهم متعلقون بالمال، ويُجيدون صرفه وتوفيره. وتُعد بيئة العمل المفتوحة التي تمنح مواليد برج الدلو الحرية بعيداً عن الإرشادات الصادمة هي الأمثل لهم.

يتوافق مولود برج الدلو مع كل من الأبراج التالية:

برج الحمل: يجمع كل من برجي الحمل والدلو علاقة رومانسية عاطفية بشدة، فكل منهما شخص مستقل يحتاج إلى مساحة لنفسه، وكلاهما يفهمان بعضهما البعض، ويحترمان مساحة الآخر. وبالإضافة إلى ذلك، تجمعهما علاقة مرحة وممتعة مليئة بروح المنافشة والتشويق، كما ويُعدان من أكثر الثنائيات المثالية التي تساعد بعضها البعض، وتُشكل روابط قوية.

برج الجوزاء: يتمتع كل من مواليد برج الدلو والجوزاء بالإبداع والذكاء، وعادةً ما تجدهما يُحبان طريقة تفكير الآخر، وبطريقة ما يوجد في علاقة هذين البرجين التجاذب الفكري الكبير الذي يؤدي إلى ارتباط وثيق ومستمر في علاقتهما.

برج الأسد: العلاقة بين برجي الأسد والدلو مليئة بالعاطفة والرومانسية، فكلاهما يبحث عن الاهتمام، وكلاهما لديهما وجهات النظر الخاصة في الحياة، كما أنهما يحملان بعض الاختلافات التي قد تؤدي إلى مشاكل في بعض الأحيان، ولكن وبالرغم من هذه الاختلافات إلا أن العلاقة بينهما قوية ومملوءة بالفرح.

برج القوس: يتشابه كل مواليد برج القوس والدلو في كثير من الأمور، فكلاهما يحب الحياة، ويتمتع بتلك الشخصية الحرة والمستقلة، وكلاهما مرح، الأمر الذي يجعل العلاقة بينهما تخلو من الملل.

لا يتوافق برج الدلو مع كل من الأبراج التالية:

برج السرطان: الكثير من الاختلافات تجمع هذين البرجين، والقليل من الجاذبية لكل منهما تجاه الآخر، فمولود برج الدلو متمرد ومحب للحياة المرحة الغير تقليدية التي يُفضلها مولود برج السرطان، ولكن وبالرغم من هذه التناقضات، سيجد كل من البرجين ما يحتاج تعلمه في الآخر، لذا إن وجدا أرضية مشتركة لهذه الاختلافات، واستطاعا تفهّم طبيعة الآخر، قد تكون العلاقة ممكنة.

برج الثور: مواليد برجي الثور والدلو من أصعب الأبراج التي قد تجمهما علاقة، ويُعزى ذلك إلى قلة الأمور المشتركة بينهما الأمر الذي يُصعب العلاقة بينهما، فالثور تقليدي يميل إلى الإستقرار والأمان، أما مولود برج الدلو يحب حياة التنقل والمرح.

برج العذراء: يشترك مواليد برج العذراء والدلو بحبهما للاحتفاظ بالأسرار والكتمان الأمر الذي يجعلهما يحتاجان إلى وقت كبير لاكتشاف بعضهما البعض، حيث يؤدي ذلك أيضاً إلى الكثير من العوائق التي تجعل الحياة العاطفية بينهما أمراً في غاية الصعوبة.

يتمتع مولود برج الدلو بما يلي من العيوب:

المزاجية، حيث أن مشاعرهم تتحكم في تصرفاتهم.

الخوف من الارتباط، فمولود برج الدلو يخشى التخلي عن حياته واستقلاليته.

عنيد في اتخاذ قرارته، حيث يصعب تغيير رأيه.

يحب الإنعزال.

كتوم.

متمرد، وساخر.

تعصب لرأيه.

لا يحظى برج الدلو شهرة بين الأبراج لتميزهم كثيراً بالهدوء والرزانة، ولكن يوجد عدداً من عيوب برج الدلو منها:

يعد مواليد برج الدلو أكثر الأشخاص هدوءاً على وجه الأرض فهم يتسمون ببرودة الأعصاب بشكل لا يُصدق.

لا يتوقف مواليد برج الدلو عن التفكير وتحليل التصرفات من حولهم بشكل مريب.

لا يحبذ مواليد برج الدلو لالتزام بالقوانين والمواعيد فهم يحبون الاحتفاظ بمساحتهم الخاصة.

أما عن مشاهير برج الدلو، فتتضمن القائمة ما يلي:

يتمتع مواليد برج الدلو بشخصية مرحة ومنطلقة، ولكن عند الارتباط قد يُصبح الأمر معقداً بعض الشيء.

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