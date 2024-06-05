توقعات برج الحمل لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر يونيو 2024

منذ بداية الشهر تتمتع بفترة قوية وإحداث إيجابية فالكواكب متناغمة ومنسجمة معك لتنعم بالثقة والصراحة والقدرة على الإقناع والتأثير ودائماً تجد الحجج والبراهين المنطقية الذكية بكل نقاشاتك

تدافع عن أفكارك وتذهب بعدة اتجاهات لتلاحق مصالحك وتطور من أعمالك فتحقق الأهداف وتحصد النجاح خاصة بمجال الفكر والإعلام والإعلان والتجارة والدراسة

الحركة سريعة والتنقلات كثيرة والاتصالات غنية بهذا الوقت وكذلك الصداقات والمعارف الجديدة وربما تفكر بتعلم مهارة جديدة أو تحقق النجاح بمجالات فكرية أو إعلامية أو إعلانية فأنت تجيد الترويج وتحقق الانتشار وربما الشهرة. قد تلجأ لانتقال أو تنشغل ببعض المشاريع العقارية والمنزلية.

تبدو متطلباً وحماسياً ومرحاً حتى بوضعك العاطفي فتتخذ خطوات جريئة وربما تسعد لمعجب جديد، ما يهمك بالآخر هو الذكاء والحضور وقد تنشط اجتماعياً وتفرح لمناسبة تخص أحد الأخوة او الأولاد.

من منتصف الشهر تهدأ العواطف قليلاً ويتغير المزاج وربما تقع بروتين الالتزامات والمطالب الضاغطة وربما يعاد طرح قضايا قديمة أو نقاش ببعض العلاقات السابقة والبعض يهتم بقضايا عائلية ومنزلية تفرض عليه بعض المصاريف خاصة إذا كنت تسعى لتغيير سكن أو منزل أو سفر.

من تاريخ ٩، انتبه لبعض الفوضى بأوضاعك المالية وأيضاً بقراراتك الشرائية. يخف الوهج عموماً بالأسبوع الأخير من الشهر حيث تسمع بخبر مهني أو بعض التغييرات العملية المقلقة وربما تتراجع الحظوظ وتحسم مرحلة باتجاه تغيير قادم.

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