توقعات برج الجدي لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجدي هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجدي لشهر يونيو 2024

هذا الشهر للعمل والمسؤوليات الكثيرة مما يدعوك لمضاعفة الجهود وتنظيم الوقت وترتيب الأولويات بشكل يؤكد مثابرتك وقيامك بكل المهام الموكلة إليك

ربما توقع على عقد أو تعقد اتفاقات مهنية جديدة ويزيد برنامجك بمهمات وأعمال إضافية. ربما تواجه بعض الصعوبات أو تتمرد على أحد القرارات والإجراءات بمحيطك ولكن حاول ان تنتبه لكل التفاصيل بعملك دون إهمال وبدقة

المريخ ببرج الثور يمنحك الشجاعة والقوة والرغبة بالنجاح ولكن يجعلك بذات الوقت منتفضاً تجاه أقل كلمة أو موقف فكن حذر بعلاقتك مع الشريك العاطفي وأيضا مع الأولاد والعائلة عموماً. انشغالاتك الكثيرة قد تبعدك قليلاً عن أجواء الرومانسية وربما يتسرب الملل أو تشعر بقليل من الوحدة بهذه الفترة

بالنصف الثاني من الشهر تنتقل الكواكب لموقع جديد يضعك بالمواجهة لذا عليك التهدئة والانتظار قليلاً لتحافظ على مكتسباتك ومواقعك ومصالحك فلا ترفع تحديات وجنب نفسك المتاعب والمواجهات العلنية فقد تشعر ببعض العداوة من المحيط وتكون قليل الصبر بالتعامل معها فكن حذراً

بالأسبوع الأخير يكتمل قمر ببرجك مما يشير لنهاية مرحلة وتغيير كبير يطال أوضاعك عموماً حتى الشخصية والعاطفية. أجواء هذا الشهر ضاغطة قليلاً وتتطلب منك الكثير من المرونة والتكييف والاهتمام بصحتك وربما صحة أحد أفراد محيطك المقرب.

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