توقعات برج الحمل لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحمل لشهر يوليو 2024

لن يكون هذا الشهر أقل ضغطاً من الشهر الماضي. لذا عليك زيادة المقاومة المعنوية والجسدية. قد تنهي من حياتك بعض الأشخاص، وتغلق الباب على مشاريع قديمة أو ربما تغير موقع، وتنتقل لموقع جديد لذلك لا تترك شيئاً للصدفة ابتداءً من تنظيم أعمالك وانتهاءً بترتيب أوضاعك المالية. الأفلاك تشير لتغيير وانتقال، وبدأ مرحلة جديدة قد تكون عقارية أو علاقة رسمية أو مهنية.

عطارد ببرج الأسد يحسّن من أحوالك الصحية والمهنية، ويمنحك القدرة على الحوار والتفاهم وتوضيح وجهات النظر وفهم الآراء الأخرى خاصة إذا تعلق الأمر بمشاكل مالية وعائلية. تعيد بهذه الفترة نقاش بعض الأعمال والتوّجه لجديد وذلك بتاريخ ٥/ يوليو.

تتحسن أوضاعك العاطفية اعتباراً من تاريخ ١١، وتستعيد مشاعرك الدافئة وشغفك، وربما تجد الحب عبر سفر أو تجمّع وعلاقات اجتماعية. يواكب ذلك تحسّن بالأوضاع المادية أو فرحة تخصّ أحد الأولاد. وإذا كنت عانيت من عدم استقرار بالسابق فالآن تستعيد عافية علاقاتك، وتتجه نحو مصالحات مع الشريك.

اعتباراً من تاريخ ٢٣ تزداد الأمور ازدهاراً، فتعيش أوقات ممتعة من الناحية الاجتماعية والشخصية، ويدعمك اكتمال القمر بتاريخ ٢١ ببرج الدلو؛ مما يشير لقضية سفر أو نهاية مرحلة دراسية أو ربما لدى البعض الوصول لهدف أو غاية أو البدء بمرحلة جديدة. فقط المريخ ببرج الثور يؤثر على طريقة استخدامك للمال، والتي تعاني من بعض الفوضى، وربما بعض المبالغات والعشوائية.

بتاريخ ٢٠ ينتقل المريخ لبرج الجوزاء؛ مما يدعم تواصلك وتجارتك ونشاطك الفكري ومهاراتك، ولكن كن حريص على طريقة تواصلك مع العائلة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. قد يتجه البعض لعملية بيع أو شراء أو استبدال تخص عقاراً أو سيارة.

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