توقعات برج الثور لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الثور لشهر يوليو 2024

يعزز هذا الشهر طاقاتك وعلاقاتك وكذلك تنقلاتك وكل الأعمال الفكرية، الفنية وأيضاً كل ما له علاقة بعمليات تجارية أو استثمارية.

تضحك لك الحظوظ، وتدعمك الشمس والزهرة ببرج السرطان؛ مما يشير لإفراط بالنشاط وخوض المفاوضات بذكاء ومهارة وقدرتك على اغتنام الفرص المناسبة. فأنت تلعب دوراً قيادياً بالتأثير على مجريات الأمور.

ولكن، تواجد عطارد ببرج الأسد منذ بداية الشهر يشير لبعض الضغوط مع العائلة؛ مما يجعلك مرهقاً بظروف أو مصاريف تخص المنزل، وقد تكون للبعض بأوضاع متعلقة بأحد الأولاد، خاصة وأنك بهذه الفترة تجري بعض التغييرات سببها انتقال، تغيير مكان، عملية بيع أو شراء، أو بعض التعديلات بمكان الإقامة.

تشعر بهذه الأثناء بحاجة ملحة للتفاهم والحوار خاصة إذا اضطررت للجلوس بالمنزل والتواجد فيه لسبب أو لآخر. أوضاعك العاطفية جيدة لتاريخ ١١ الشهر حيث تبدأ الفترة بانشغالات ومحاولات للاستقرار. قد تثار قضايا لها علاقة بارتباط أو انفصال بهذا الشهر والبعض من مواليد الثور يحسم علاقة رسمية بحياته.

بهذه الفترة قد تعاني من مزاج قلق، وتبدو مرهفاً تجاه الأحداث، ولكن يبدأ الانفراج المالي بتاريخ ٢٦ الشهر، وتحصل على بعض التعويضات والأرباح المالية. المريخ أيضاً من الكواكب الداعمة ببرجك لغاية تاريخ ٢٠، مما يجعلك قوياً وجريئاً بقراراتك، ولكن بعد ٢٠ الشهر عليك الانتباه مالياً. فقد تقع بعض الأخطاء أو الفوضى والتي يجب عليك محاصرتها.

اكتمال القمر ببرج الدلو بتاريخ ٢١ مع دخول الشمس لبرج الأسد بنفس الفترة قد يفاقم بعض المتاعب، ويجعلك قلقاً تجاه أوضاع بحياتك عائلية أو مهنية.

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