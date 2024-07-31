توقعات الأبراج لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ لك الفلك لهذا الشهر؟ ما هي توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة؟ تابع قراءة السطور التالية.

الميزان :

في هذا الشهر تجد نفسك أمام امتحان وربما اختبار دقيق فهو أحد الأشهر الصعبة والتي تتطلب الكثير من التماسك والهدوء بمواجهة المستجدات والتحديات وخاصة على صعيد شراكاتك فقد تزعجك بعض الحقائق أو المعلومات أو الأخبار التي تطال أشخاصاً لم يصونوا ثقتك أو ربما اكتشافاً لبعض المنافقين أو سقوط لبعض الأقنعة لأشخاص حولك.

فالكواكب في مواقع غير داعمة وغير مفيدة لذلك المطلوب عدم المخاطرة أو المبالغة والتفكير طويلاً قبل الانسحاب من التزام أو علاقة.

فهذا الشهر يحمل بعض الصخب ويثير أمامك بعض المشاكل سواء على الصعيد العملي أو العاطفي والذي لا بد لك من حمايته بالأيام الأقل حظاً.

قد يندفع بعض الخاليين بعلاقات سريعة او ارتباطات لا تحقق الاستمرارية فكن حذر بالعلاقات الجديدة ما استطعت.

أما المرتبطون فقد يشير هذا الشهر لبعض الأزمات بعلاقتك مع الشريك والتي عليك معالجتها بحكمة أو ربما اتخاذ خطوة نهائية مناسبة.

اعتباراً من ٢٠ الشهر تبدأ الكواكب بتغيير مكانها فتطل على فترة أكثر راحة وهدوء وربما الأيام الأخيرة من هذا الشهر تجلب لك مصالحات أو تسويات وتعويضات مالية.

فاكتمال القمر ببرج العقرب يشير لنهاية مرحلة أو حسم لحالة انتظار لها علاقة بسفر.

العذراء :

تطل في هذا الشهر على انشغالات وتغييرات وربما بعض التسويات فأنت أكثر راحة نسبياً من قبل رغم أن الأوضاع المالية تسيطر على اهتمامك وخاصة تلك المتعلقة بالآخرين كديون أو ارتباطات أو عمليات مالية أو معاملات قد تواجه بعض المماطلة أو التسويف.

قد تقدم على اتفاق أو محاولات لتسوية قضية مالية تناقشها مع الشركاء أو العائلة فحاول ان تدير مفاوضاتك بدون توتر وعصبية فالمريخ ببرج الحوت يعيد بعض المشاكل القديمة للظهور من جديد وعليك معالجتها بحكمة وصبر.

أيضاً على المستوى العاطفي قد تصادف بعض الصعوبات نتيجة لظهور بعض الحقائق أو المعلومات التي تفاجئك أو ربما بعض الأخبار وهذا ما يدفعك لمواجهات أو صعوبات بالتفاهم مع الطرف الآخر، فإذا كنت تعاني من علاقة مهتزة ربما تتخذ قراراً بالحسم أو ربما تسرع وتقدم بعض التنازلات حفاظاً على استمرارية مع الشريك.

لا يخلو الأمر من فرص عاطفية جديدة للخاليين وغالباً في هذه الفترة تكون القرارات جديّة وخاصة بالعلاقات الرسمية والملتزمة.

لا ينصحك الفلك في هذا الشهر باتخاذ القرارات المصيرية على الأقل لغاية الأسبوع الأخير منه مع مراعاة الوضع الصحي والاهتمام بالسلامة العامة.

الأسد :

تنال في هذا الشهر دعم الكواكب والتي تزيد من طاقتك وحماسك ورغبتك بالتغيير.

نراك منطلقاً وقادر على إيجاد حلول وترتيب أوضاع متسلحاً بالكثير من الثقة والقدرة على فرض مشيئتك وكسب المؤيدين.

ولكن من المفيد عدم التطرف والاندفاع عندما تجد الأمور تحتاج لبعض اللين والواقعية.

لا شك بأنه ينتظرك في هذا الشهر بعض التغييرات والتي عليك التعامل معها بحذر ربما تتعلق بأوضاع مالية نتيجة لبعض الالتزامات أو النفقات الطارئة أو الاختيارية.

قد تباشر في هذا الشهر بمسار مهني جديد، فكوكب الزهرة اعتباراً من تاريخ ٥ يمنحك عروضاً وفرصاً جديدة لأوضاعك المهنية والاجتماعية على حدٍ سواء، فتدخل أوساط جديدة ويزداد رصيدك من المعارف والعلاقات فهناك سفر وربما انتقال لجديد وقد تفرح لحدث سار ربما يخص أحد أفراد العائلة.

أما من الناحية العاطفية فالفلك يعدك ببدايات جديدة ان كنت خالياً وبلقاءات سعيدة وأجواء من الرومنسية والشغف والاندفاع.

بهذا الشهر قد تعلن الحب غير خائف من المجهول ولكن واعتباراً من تاريخ ٢٠ تتغير الأجواء قليلاً وتتصدر أمورك المهنية انشغالاتك فتحاول تثبيت مواقعك والحفاظ على مكانتك في مناخ غير آمن وربما بعض المنافسات من المحيط لذلك من الضروري ألَّا تخاطر ولا تغامر بخطوات غير مدروسة أو قرارات تتطلب الحذر.

السرطان :

أحد الأشهر الأكثر دقة فبهذه الفترة تتحمل مسؤوليات أو مهمات ثقيلة فالظروف تختبر صبرك وقدرتك على التماسك وتجنب التقصير والإهمال وارتكاب الأخطاء.

الكواكب المتواجدة ببرج الحمل تسلّط الضوء على أدائك وربما سمعتك ببعض الأحيان وقد تعرّضك لمواجهة بعض المنافسات العلنية والتي يجب عليك التعامل معها بصبر وحكمة.

تضطر للتغيير أو ربما تتقلص صلاحياتك أو تخسر موقعاً أو مكاناً فعطارد المتراجع ببرج الحمل يجعلك في حالة من التوتر والقلق والانتظار وقد تستاء من ترقب بعض النتائج أو من فقدانك للثقة بأشخاص كنت تعتمد عليهم.

ولكن اعتباراً من تاريخ ٢٠ تنتقل الشمس إلى برج الثور فتتحسن الأجواء والأحوال وتتلقى الدعم والمساعدات عبر علاقات وصداقات تخدم مصالحك.

قد ترتب لسفر أو تستقبل أشخاص قادمين من سفر وربما تنعم بلقاءات عذبة تفتح أمامك آفاق جديدة.

أما عاطفياً، قد تتراجع الأجواء من بعد الأسبوع الأول من هذا الشهر فتشعر بالضيق أو ربما تقيدك بعض المسؤوليات التي تؤثر على وضعك العاطفي والعائلي والذي يمر ببعض المطبات والتوترات.

فانشغالاتك المهنية تسيطر على اهتمامك وتفكيرك مما يخلق بعض الصعوبات مع الشريك. أما بالنسبة للخاليين. فقد تختار أشخاص تحقق من خلالهم مكانة أو دعم أو طموح أو استقرار.

لا شك أن مرورك ببعض الظروف والمواقف الضاغطة ولكن مصالحك تحتم عليك تحمل بعض الأمزجة، كوكب المريخ ببرج الحوت يدعمك ويعطيك القوة والشجاعة ولكن عليك عدم المخاطرة بصحتك وسلامتك وربما تشغلك ظروف صحية تخص أحد أفراد محيطك.

الجوزاء :

يبدأ هذا الشهر بتراجع لكوكب عطارد حاكم برجك في برج الحمل لذا عليك بالتأني أثناء محادثاتك وحواراتك لكي تصل رسائلك للآخرين بطريقة صحيحة.

أما عن مواقع الكواكب الأُخرى بهي داعمة للحركة والنشاطات والاتصالات والفرص التي عليك اغتنامها فقد تنشط الصداقات والعلاقات الجديدة والتي قد تكون بعيدة عن موقعك الجغرافي فقد تتعامل مع مواضيع متعلقة بسفر وربما تعاود اللقاء مع أشخاص من الماضي أو تستعيد علاقات كنت قد أهملتها بالسابق.

عموماً علاقاتك الاجتماعية بهذا الشهر مركز لاهتمامك ولكن كن حريص من المنافقين أو المخادعين الذين قد يحاولوا إزاحتك عن موقع أو مكان أو يحيكون بعض الأفخاخ وخاصة بمجالك العملي.

ولكن ولحسن الحظ قد تنقلب الظروف لمصلحتك وتستطيع استدراك الأمور إذا احتفظت بهدوئك وعدم اندفاعك بردّات فعل تجاه هذه الاستفزازات.

ولا استبعد حصولك على دعم من جهة قوية أو صديق بالوقت المناسب.

عاطفياً، تعيش مرحلة مليئة بالحماس والتنقل بين العلاقات وقد تدخل علاقة جديدة مع شخص بعيد فانت تكتسب المعارف بسرعة ومهارة وتكوّن صداقات وعلاقات وقد تتحول علاقة صداقة الى حب ولكن لا أرى قرارات جديّة بهذا الشهر.

اعتباراً من تاريخ ٢٠ تهدأ الحركة وتتباطأ الأمور و قد تتأخر بعض النتائج التي تنتظرها فعليك الانتباه من سوء التفاهم وبعض الاحراجات الواردة.

أما مالياً فقد تحصل بهذا الشهر على بعض المكاسب أو الدعم المالي وقد يكون من أطراف بعيدة أو ربما من عمل جانبي ولكن صحياً عليك الانتباه و الحرص على سلامتك طوال هذا الشهر.

الثور :

يطلّ عليك هذا الشهر مع إحساسك بأن الأمور تسير بإيقاع بطيء وقد تحمل لك الأجواء بعض المماطلة والتسويف، فقد تعيش بعض المخاوف أو القلق وأنت تنتظر شيء ما.

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لذا من المفيد أن تهتم بصحتك النفسية والجسدية وألّا تستسلم لمشاعر الملل أو الكسل.

قد تلجأ بهذا الشهر لتغيير ببعض الخطط أو اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة بمسارك المهني وربما تتم بعض الاتفاقات أو المفاوضات بشكل سرّي تتحفظ على تفاصيلها بانتظار الوقت المناسب.

يحمل لك هذا الشهر أوضاع عائلية مربكة أو محيّرة وربما تتردد بكيفية التعامل معها.

تعيد النظر بقضايا ماضية وعلاقات عاطفية أو شخصية وتعيش بعض المشاعر المختلطة والتي تجعلك ميّال أكثر للعزلة أو الوحدة.

ولكن ومنذ تاريخ ٢٠ الشهر تنتقل الشمس لبرجك فتبدأ باستعادة طاقتك وعافيتك حيث تتوضح الأمور أمامك وتعتمد سلوك صحيح لحسم وإنهاء بعض الأوضاع العالقة والعلاقات بقرارات مصيرية نهائية.

قد تعاني منذ بداية الشهر من بعض النفقات والالتزامات المالية الضاغطة فكن حريص على قراراتك لكي لا تهتز ميزانيتك.

في الأسبوع الأخير تتحرك الظروف وتخرج من سجن الماضي مستعداً لاستقبال الجديد ولكن من المفيد الهدوء ودراسة القرارات بشكل كافي قبل تنفيذها.

الحمل :

مصادر الطاقة بهذا الشهر قوية فالكواكب داعمة لتنجح في مهمات جديدة وتحقق إنجازات ونجاح وربما بعض الحلول التي تأخرت.

فالشمس توضح لك الكثير من الأمور وتخرجك من حالة تشويش وتردد، حيث تقوم بإصلاحات وتحصل على بعض التعويضات أو ربما تتراجع عن بعض القرارات.

هذا الشهر للتغييرات بامتياز، فقد تتلاحق الأحداث والظروف وتخرج من مراوحة المكان فتستطيع ترتيب أمورك و إعادة هيكلتها من جديد فلا تضيع الوقت.

هناك سفر يلوح في الأفق وربما تغيير بمكان أو موقع.

تراجع عطارد ببرجك منذ بداية الشهر قد يؤخر بعض النتائج أو ربما تظهر أخطاء بالعمل تعمل على استدراكها، وبهذا الوقت لا تتسرع بتوقيع العقود أو إجراء عمليات مالية كبيرة.

أمورك العاطفية جيدة، فأنت تتمتع بجاذبية كبيرة وسيطرة على الأمور ولكن ومنذ دخول كوكب الزهرة إلى برجك بتاريخ ٤ يمنحك الأجواء العذبة والرومنسيات والشغف حيث تعيش بعض المغامرات بحماس شديد وقد تلتقي بشخص يجذبك لتبني معه علاقة قد تؤدي إلى ارتباط وربما البعض يستعيدون لقاء مع شخص من الماضي.

أما المرتبطون فعليهم الحذر قليلاً من سلطة وسيطرة يمارسونها على الشريك فلا تفرض مشيئتك يا عزيزي وراعي الطرف الآخر وخاصة إذا كانت علاقتك بالشريك تعاني من مشاكل فمن الوارد التسرّع باتخاذ قرار البُعد.

الأهم في هذا الشهر ألّا تستعجل الأمور لأن الأضواء مسلّطة عليك.

أما بعد تاريخ ٢٠ الشهر فالتفاصيل المالية تشغل اهتمامك وبعض الأوضاع والتي قد تدفعك لاتخاذ قرارات شخصية أو عائلية.

العقرب :

مسؤوليات عديدة تنتظرك بهذا الشهر المليء بالمشاغل والالتزامات العملية المتنوعة،. والتي قد تسبب لك الفوضى والإرهاق ببعض الفترات، وربما تضطر أحياناَ لاستبدال بعض الخطط والتوجهات العملية بما يتناسب مع المستجدات والطوارئ المحتملة، قد تضطر بهذا الشهر لمضاعفة الجهود وتنظيم الطاقات، حيث يزعجك تقليص نفوذك أو تشعر بسحب بعض الصلاحيات التي تتمتع بها، كوكب المريخ ببرج الحوت يجعلك قوياَ وقادراً على المواجهة والتمرد على الواقع ومحاولة التحكم ببعض الأوضاع أو التأقلم معها مما يسبب لك الضغط والإرهاق، وربما ترتب خطواتك بشكل سري لتغيير موقع عملي أو عقاري، عاطفياً هناك صعوبة الأجواء والعلاقات مما يضفي عليها البرودة أو الغموض، فقد يطالبك الشريك بحضور أقوى أو يطلب بعض الإيضاحات، بينما أنت تتعمق بعلاقتك مع الطرف الحالي، وربما تتاح للخاليين فرص لتطوير علاقات من المحيط المهني، اعتباراً من تاريخ 20 تبدأ مرحلة أكثر توتراً على صعيد شراكات المهنية والشخصية مما يتطلب منك الهدوء والحذر باتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية، واكتمال القمر ببرجك بتاريخ 24 يغلق الباب وينهي قضية أو علاقة بحياتك.

القوس:

يشهد هذا الشهر تطورات إيجابية بأوضاعك عموماً، فتمركز الكواكب ببرج الحمل يمنح خطواتك النجاح التألق، وحتى لو عاكستك أحياناً بعض الطوارئ فلا بد أنك ستتغلب عليها وتخرج منها منتصراً، قد تضم بهذا الشهر جهودك مع جهود الآخرين وتنجح بمشروع أو مهمة أو عمل جماعي يوكل إليك، مما يجعلك حماسياً ومندفعاً لتحقيق الأهداف، أما عاطفياً فالمرحلة الحالية مليئة بالعواطف العذبة حيث تنتعش المشاعر ويقوى الشغف والرغبة بالحب والانطلاق نحو التجديد والجديد.

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من الممكن أن تفتح صفحة جديدة مع شريك وتدخل مصالحات وتسعى لإصلاح علاقة تأزمت بالسابق، وللخاليين حظ وفير اعتبارا من تاريخ 5 للحصول على فرص وبدايات عاطفية قد تجعلك تقرر تحويلها لارتباط جدي بالنصف الثاني من العام، قد يطرأ تغييرات إيجابية على ظروف أولادكم بهذا الشهر، أما عند تاريخ 20 فقد تتسارع وتيرة أعمالك وتضطرك لمضاعفة الجهود للتنسيق ما بين واجباتك والتزاماتك المهنية، قد يشير اكتمال القمر ببرج العقرب بتاريخ 24 إلى حسم وانتهاء مرحلة دراسية أو قانونية وربما قضية سفر كنت تسعى لها.

الجدي:

تدخل هذا الشهر والشمس متواجدة ببرج الحمل مع عطارد المتراجع بموقع لا يؤمن لك الراحة ويفرض عليك بذل الجهود لدعم استقرارك والحفاظ على الأوضاع دون تراجع، قد تواجه بعض الإرباكات المهنية والعائلية على حد سواء نتيجة لحدوث بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب منك الهدوء والتصرف بصبر وحكمة مع الالتزام بعدم المخاطرة أو خرق القوانين أو اتخاذ قرارات متسرعة، اعتباراً من تاريخ 8 عليك الاستعداد للتكييف التأقلم مع تغييرات تطرأ على ظروفك وعلاقاتك، فقد يتأخر سفر لك أو تنشغل بوضع منزلي أو عقاري وربما تعاني من أخطاء أو عثرات بمواضيع متعلقة بالاوراق والمعاملات، فكن حريصاً على الدقة والمتابعة حتى بأمور العقود الاتفاقات والإجراءات المالية، فقد تضطر المصاريف لها علاقة بأعطال أو إصلاحات بالمنزل أو بمكان الإقامة، أما عاطفياً فلن تكون جاهزاً للعواطف بظل المسؤوليات الثقيلة، مما يجعل الأجواء فاترة روتينية مع الشريك وقد يشتكي من إهمالك أو تقصيرك تجاهه ببعض الفترات من الشهر، ولادة القمر يوم 8 يشير التغييرات بأوضاعك العائلية والمالية، وأيضاً يلحقه بنهاية الشهر اكتمال لقمر بالعقرب سيكون إيجابياً على مستوى مساعدة أو دعم مالي أو ربما قضية سفر قد تصادف معها فرصة لعلاقة عاطفية جديدة للخاليين، تتحسن الأجواء بدءاً من تاريخ 20 وتبدأ التطورات الإيجابية التعافي النفسي من الضيق والتوتر الذي كان يرافقك منذ بداية الشهر.

الدلو :

يحمل لك هذا الشهر الكثير من الدعم والتطورات والمستجدات الايجابية التي ستستفيد منها بأعمالك ونتائجها على حد سواء، فقد تظهر قدراتك وتتوّج مهاراتك وإمكانياتك فتظهر الى الملأ ولا استبعد عنك شهرة بمجال ما، فبهذا الشهر تنشط وتزداد الحركة والأسفار والتطورات السريعة والتنقلات التي تصب في مصلحتك فقد تستطيع الترويج لأفكار أو منتجات عبر السوشال ميديا وربما تلتحق بدورة تدريبية او تتعلم اختصاص جديد.

المجالات الاجتماعية نشطة فتدخل علاقات جديدة تحاول توطيدها و تحقق لك بعض المصالح.

أما عن تراجع عطارد فقد يطرح أمامك بعض الاضطرابات بالنقاشات العائلية أو ربما إرباكات بالأوضاع الدراسية والتعليمية، فقد يطرأ سوء تفاهم أو تواجه بعض الآراء المعاكسة لقراراتك ورغباتك.

من الناحية العاطفية واعتباراً من تاريخ ٥ الشهر تطل على مناخ عاطفي مزدهر جداً ويتاح لك التوسع اجتماعياً والدخول بعلاقات جديدة. تتحمس للحب وقد تتخذ قرارات تتعلق بارتباطات جديدة لك ولكن هذا الاندفاع قد يؤثر على أوضاعك المالية فتجد نفسك مبالغاً في النفقات أو المصاريف والتي يجب أن توازنها بشكل حكيم بعيداً عن المبالغات.

اعتباراً من تاريخ ٢٠ تنقلب الأوضاع وتتوجه اهتماماتك نحو بعض القضايا العائلية والمنزلية وربما تسافر أو تنتقل لمكان إقامة جديد مما يربك علاقاتك مع أفراد العائلة نتيجة لقرارات لا تلاقي التأييد.

الحوت :

في هذا الشهر تندفع بقوة وتعتمد محاولات حثيثة لتثبيت وتعزيز مواقعك ومكانتك العملية.

قد ترفع تحديات وتناضل لاحتلال موقع أو إثبات وجود وتحقيق نجاح.

بهذا الشهر لن تخاف من بعض المنافسات العلنية خاصة إذا تحملت مسؤولية جديدة أو مسار عملي يسلط الضوء عليك.

حاول الاستماع للأشخاص الموثوقين وأصحاب الخبرة واسأل النصيحة قبل اتخاذ القرارات او الاتفاقيات الجديدة وتوقيع العقود.

اعتباراً من تاريخ ٨ الشهر، قد تفاوض على مورد مالي جديد أو ربما مصدر للدخل ولكن تسرّعك باستهلاك المال نتيجة لوجود كوكب المريخ ببرجك قد يخلق بعض الفوضى المالية. فكن حريص على نظامك المالي بعيداً عن ارتكاب الأخطاء سيما وأنك قد تواجه بعض النفقات الصحية فمن المفيد الانتباه والاهتمام بصحتك وسلامتك.

بعد تاريخ ٥ الشهر، ربما تواجه بعض المتاعب بعلاقاتك العاطفية أو ربما لا تحظى بتأييد عائلي حول قرار أو علاقة ناشئة أو حالية.

قد تتسرع بخياراتك وربما تتزامن أمورك العاطفية بالمالية لسبب من الأسباب.

فالبعض منكم يبدأ علاقات قادرة على تحقيق استقرار مادي له.

أو ربما تكون الخيارات من بيئة لها علاقة بمصارف أو بنوك.

تتحسن الأحوال آخر عشرة أيام من الشهر حيث تستعيد نشاطك وحسن علاقاتك وتنعم بأوقات اجتماعية جيدة وقد تسافر وتدخل أوساط جديدة عبر عمل وخاصة وأن اكتمال القمر ببرج العقرب ينهي مرحلة أو يأخذك لقرار أو يضع نقطة النهاية بموضوع شخصي أو سكني.