توقعات الأبراج هذا الأسبوع مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ لك الفلك هذا الأسبوع؟ ما هي توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة؟ تابع قراءة السطور التالية.
الحمل: لا يخلو هذا اليوم من متاعب تواجهها على صعيد نقاشات ، فتزداد الضغوط وتعاكسك الظروف ، ولايلزمك سوى النأي بالنفس عن
العصبية لو واجهت إستفزازات أو تدخلات قد تكون على مستوى العائلة أو العمل.
الثور: تريحك الأجواء اليوم فتخطو بجرأة نحو تحسين ظروفك ، وقد تمر بمواقف وحوارات جيدة تستفيد منها بإعادة ترتيب علاقاتك
الشخصية، وقد تتعامل مع أحداث لها علاقة بإصلاح و تمتين روابطك وصلاتك.
الجوزاء: ترتاح نسبياً وتبدأ الإهتمام بإنهاء بعض الأمور، فتنشغل بنقاشات أو مفاوضات وربما أوراق , أو تلاحق فرص عملية جديدة ،
فاليوم لخدمات متبادلة مع الآخرين ولمساعدات تقدمها أو تنالها.
السرطان: تطورات هذا اليوم تثير بعض النقاشات الساخنة ، وخاصة إذا كنت تشكو من متاعب بحياتك الشخصية ، فأنت اليوم متوتر
والظروف غير داعمة , فكن حذر من أخطاء قد ترتكبها بحق من حولك.
الأسد : تتزامن المسؤوليات اليوم ما بين واجباتك وحياتك الشخصية ، فتشعر بالفوضى والإرهاق، فالواجبات كثيرة وضاغطة، وأنت هذه
الفترة متعب نفسياً ومشوش , فحاول طلب مساعدة وانتبه قليلا لصحتك.
العذراء: تمسك اليوم بحيويتك وحماسك لتفعيل تحركاتك ومبادراتك، والمطالبة بما تعتبره من حقوقك ، فاليوم أنت محاور جيد, فلا تتردد
بمساعي تحسن أوضاعك, خاصة وانك تتمتع بقدرة على الإقناع والتأثير، وكلامك يلقى الصدى والتأييد المطلوب.
الميزان: تشغلك اليوم بعض القضايا , وربما تكون مالية عائلية ، أو تواجه نقاشات أرجو أن لا تستعجل حسمها اليوم , فالأجواءحولك غير مستقرة مما يعثر سبل التفاهم وخاصة مع شركاءك.
العقرب: تتعامل اليوم مع المستجدات بسرعة ومهارة ، فأنت تمتلك الذهن اليقظ والجواب الحاضر وتجيد إغتنام الفرص الموجودة وتحويلها لمصلحتك ، فاليوم تقترب من غاية ببالك , فالوعود حولك متنوعة لتطوير أحوالك كافة للأحسن .
القوس: كن حريصاً اليوم على معاملاتك المادية ، وإنتبه لما تستهلكه من أموال ، فقد تضطر لبعض النفقات المفاجئة المنزلية، والحديث اليوم يشير لنقاشات مالية مستقبلية قد تكون مع العائلة.
الجدي: ترتفع معنوياتك اليوم وتستعيد قدرتك على التحكم بالأمور بهدوء وثقة، فاليوم تلجأ لتغيير إيجابي ترتب به أحوالك وعلاقاتك من جديد , فاليوم أنت سيد الموقف ومسيطر.
الدلو : تسير الظروف بك اليوم بإيقاع بطيء ، فلا يريحك إنجاز أو إنهاء ، على العكس فقد تعاني من تسويف يجعلك قلقاً ومفتقد
للإطمئنان ، إكتفي اليوم بما هو روتيني ولا تستعجل الأمور , وحاول السيطرة على إنفعالاتك , فأنت مستاء .
الحوت: تتحرك أجواؤك اليوم وتجلب لك أخبار جيدة ، فالمحيط محب وداعم وأنت تشاركه أوقات ممتعة ولقاءات مع أصدقاء قدامى أو محبين، وربما تدخل علاقات جديدة , وتجد حولك أشخاص جاهزين لمساعدتك
الحمل: يوم يكلل مساعيك بالنجاح، وخاصة إجتماعياً ، حيث تلتقي وجوه جديدة تترك لديها إنطباعاً جيداً، فاليوم لإهتمامات متنوعة وعلاقات نشيطة، فأنت تتفاعل مع محيطك بلقاءات و استضافة أصدقاء أو عائلة.
الثور: تضطرب أحوالك عامة وتشعر بعدم إستقرار داخلي يجعلك متوترا وسريع التأثر بالأحداث التي تعيشها ، فأعمل على تهدئة مزاجك ما أمكن، واحذر الردود القاسية مع الآخرين.
الجوزاء: يومك إيجابي ويزيح عن كاهلك بعض الضغوط فتشعر بإنفراج وحلحلة لبعض التعقيدات السابقة، مصحوباً بتأييد ومساعدة من حولك، فاليوم للمصالحات.
السرطان : إستفيد اليوم من علاقاتك الطيبة وحاول البحث عمن يدعمك ويعزز خياراتك ، فاليوم تخطط لما هو قادم وتضع لأعمالك رؤية جديدة.
الأسد : قد يكون نفورك ممن حولك اليوم سبباً لخلاف قد ينشأ ، فتعاني من صعوبة تفاهم وإيصال ما تريده بلباقة ، كونك تناقش أمورك بحدة وعناد وخاصة مع العائلة.
العذراء: لا تبدد وقتك وجهدك اليوم بتفاصيل وجدالات ثانوية تعيق سير أعمالك وتفاهمك مع المتعاونين معك، فاليوم أنت تحتاج المساعدة فحاول تمرير بعض الأمور ولاتقف عندها، لصالح إنجاز الواجبات المطلوبة.
الميزان : يومك جيد لتلقى المساندة اللازمة والمحبة ممن حولك، فأنت تتوافق وتنسجم وتكسب التأييد والتفهم، فلاتتردد بالبوح ، فاليوم للتعويض المعنوي، والأخبار السارة
العقرب: حاول اليوم أن تتأقلم مع رغبات وظروف محيطك ، فلا تتوقع أن تسير الأمور كما ترغب، لذا تمسك بالمرونة وإقبل بماهو واقع، فاليوم إنشغالاتك وهمومك ذات طابع عائلي وشخصي.
القوس: يومك إيجابي ومبشر بزوال مشكلة أقلقتك بالسابق ، فإتصالك بالآخرين ناجح ، وإهتمامك بمحيطك الشخصي والعائلي ملفت ، فاليوم تقدم أفضل ما لديك، وربما يكون للعواطف الحضور الأقوى بتصرفاتك وكلامك.
الجدي: حواراتك اليوم مفيدة وخاصة إذا ناقشت أمورك المالية وطالبت بمستحقات قديمة لك، فأنت تحتاج لتنظيم وضبط أحوالك وميزانيتك كونك تواجه بعض المصاريف والمطالب العائلية.
الدلو: تطل اليوم على آفاق جديدة ، فأنت تحاول فتح باب للمستقبل عبر لقاء مع شخص مهم تصادفه ، أو فرصة تتاح لك وربما أخبار جيدة تصب بمصلحتك ، فاليوم للجديد ولتجاوز ما أقلقك بالسابق.
الحوت : تظهر اليوم أخطاء سابقة أو يعاد طرح قضايا ماضية ، مما يجعلك بمواجهة مع أحد الأشخاص تثيرها حساسيتك ، فحاول اليوم اللجوء لتسوية سلمية ولا تصعّد الخلافات
الحمل: تتوسع دائرة معارفك وعلاقاتك اليوم ، فلا تخلو مفكرتك من المواعيد واللقاءات ، فأنت تعمق صلاتك وتعزز أجواء الود والوق بحياتك الشخصية والإجتماعية.
الثور: بعض الضغوط النفسية تسيطر على مزاجك اليوم ، مما يفقدك إحساس الإيجابية و التأقلم مع الظروف، حاول اليوم عدم التسرّع
بحسم الأمور، ولا تمانع بقبول مبادرات الآخرين الطيبة .
الجوزاء: بوادر إيجابية عليك الإستفادة منها اليوم وتطويعها بما يخدم مصالحك، فرتب أمورك وأوراقك فأجواءك داعمة ومساعدة
لإستقرارك , فلا توفر المنطق السليم بحواراتك ومبادراتك تجاه من تحب.
السرطان : ترتاح أجواءك اليوم وتهدأ نفسيتك ، فتستعيد حضورك اللطيف والمحب، وتحظى بالرعاية والإهتمام من المحيط ، وقد تسمع
كلمة شكر أو يفرحك التقدير لجهودك .فأنت اليوم قريب ممن يعنيك أمره مما يدفعك لمزيد من التحسن والعطاء.
الأسد : تشعر اليوم بحالة من الضيق بسبب تأخير أو جمود بمشاريعك أو بعلاقات تهمك، فاليوم يزعجك تحمّلك أمزجة من حولك ،
وإضطرارك للصبر , رغم أن لاحلول بديلة عنه اليوم.
العذراء: حاول اليوم التوفيق بين عملك وشغلك وبين المتعاونين معك ، وراهن على التفاهم لإنجاز الأعمال المطلوبة , فقد تهمل أداء
واجباتك لسبب صحي أو مزاجي.
الميزان : يوم مناسب لتوضيح الأمور مع محيطك ولفتح حوارات كانت مؤجلة ، فاليوم تناقش وتفاوض وتضع أمورك بنصابها الصحيح ,
لتصل بأمورك العملية لبر الأمان ، ولتجد نجاح بقضايا تهمك.
العقرب: إعتمد اليوم التروي والهدوء بمعالجة الأمور ، فالأجواء تنصحك بعدم الإستعجال بأي ردات فعل ، فأنت مضطرب اليوم وأسبابك
عائلية ، ولا يُستحسن أن تكون مباشر لدرجة الخطأ.
القوس: تواصلك اليوم مع محيطك إيجابي وناجح، فأنت ودود ومحب وتلقى التجاوب والقبول من محيطك، فاليوم للأخبار
والمشاركةوالتقارب العائلي , والأجواء إيجابية والتغييرات العملية مفرحة ومرضية.
الجدي: وعود اليوم بإنفراج مالي أو رد أموال سابقة للبعض , وقد يحدث بعض الأخطاء سببها مصروفك العفوي او الإضطراري ، فما
عليك إلا ترتيب حساباتك و نفقاتك.
الدلو : يومك جيد ويعدك بأحداث مختلفة عن روتينك الإعتيادي ، فاليوم للسفر ، لللقاءات ، لتأخذ منحى طموح بتدبير أمورك المهنية
والشخصية ، اليوم للطاقة والتجديد ، وربما لحلول أو مصالحات أو قرارت جديدة.
الحوت: يتراجع مزاجك اليوم وتشعر بشيء من الأسى ، وربما السبب هو عتبك على من حولك وسماعك لأقوال تجعلك تعيد النظر
بعلاقات وأشخاص بحياتك , فلا تستعجل كلامك وكن متحفظاً , ولاتكابر كي لاتندم لاحقاً.
الحمل: قد يمر هذا اليوم خالي من الطاقة والحماس، فأنت تميل للفتور وربما تتذكر مامضى، أو تستعيد بعض المواقف السابقة وتقارن
مابين ماضي وحاضر.
الثور: نشاطك جيد وخاصة على صعيد علاقات عامة وتحركات إجتماعية وإتصالات، فاليوم للقاءات ولتوسيع دائرة معارفك والدخول
بأوساط جديدة.
الجوزاء: قد يحمّلك المحيط مسؤولية مايحدث، فتزعجك بعض الإنتقادات أو الأخطاء، فحاول التعامل بمرونة وانسحب من المواقف التي
ممكن أن تثير الخلافات.
السرطان: تتغير الظروف لتصب بمصلحتك اليوم، فتكبر الآمال وتتحسن الأجواء وربما تسافر أو تباشر بخطوة جديدة تساهم بنمو
أعمالك.
الأسد: يوم ألطف لتعيد تنظيم أولوياتك وتصحيح مساراتك ، فاليوم تخطط وتضع أسس لماتنوي فعله وبمساعدة من حولك، فالمحيط داعم.
العذراء: قد تواجه اليوم بعض المنافسة أو التحدي ، فحاول التقليل من الصراحة بمواجهاتك وتجاهل كل مايمكن أن يسبب المشاكل،
فاليوم معاكس وصحياً متعب.
الميزان: مشاغلك متنوعة اليوم وماعليك سوى تنظيمها، ومحاولة برمجة وقتك بشكل صحيح، فاليوم استعد لبعض الضغط أو الطوارئ
العملية وربما الصحية.
العقرب: يوم جيد لتشعر بتقدير الآخرين وتسوّي بعض الخلافات إن وُجدت، فالأخبار جديدة وسارة وتعاطف المحيط معك يعزز من علاقتك
ويعيد لها الإستقرار والتوازن، فلا تتردد بحواراتك لأنها ناجحة.
القوس: قد يطرأ اليوم بعض التغييرات أو الأخبار المربكة، فقد تواجه وضع تحتار بشأنه، وماعليك سوى التهدئة ومحاولة إيجاد مخارج
مناسبة.
الجدي: يوم جيد لتعاود تواصلك مع من غبت عنهم، فهذا اليوم ينشط علاقاتك ولقاءاتك، وتزداد حركتك وتنقلاتك، فأنت تلم شمل العائلة
حولك وتحاول تنظيم أعمالك بكفاءة.
الدلو: يوم جيد سوى من بعض الإرهاق المادي، بسبب نفقات زائدة تحتاج لإدارتها جيداً، فاليوم انتبه لمصاريفك وحاول إختصار الفائض
منها.
الحوت: يوم نشيط ومليء بالطاقة والحماس لدخول الجديد، فأنت تطوي صفحة ماضية بمافيها من المتاعب والضغط، وتحاول وضع
أسس جديدة لأعمالك ومشاريعك.
الحمل: تواجه اليوم بعض السلبيات بأفكارك وظروفك ، فأمورك تراوح مكانها ولاتستطيع حسمها ، فكن واقعياً ، ولا ترتكب خطأ
بتصرفات أو اندفاع غير مدروس.
الثور: تتجدد أجواءك اليوم بحركة إجتماعية واسعة عبر صداقات وعلاقات متنوعة ، فاليوم يزداد رصيدك من التواصل واللقاءات
والمشاريع الجديدة .
الجوزاء: لاداعي للمبالغة اليوم ، وأحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعاً لسوء فهم بمقاصدك أو إحراج قد تقع فيه ببعض
المواقف ، فاليوم هناك إظهار لبعض الأخطاء، وربما تشعر ببعض اللحظات بالغبن.
السرطان: تتطور أحوالك اليوم وترتاح لفرص توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم مؤثر على الآخرين بحديثك ونقاشاتك ,
فاستفيد من كم العلاقات الحسنة حولك وفكّر بجديدك، فاليوم تناقش فرص جديدة.
الأسد: إيجابيتك اليوم تسهل عليك فرص إستشارة من حولك للوصول لتسوية أو حلول أنت بحاجة لها، فاليوم علاقاتك الحسنة مصدر
للتعويضات والمساعدات.
العذراء: صدقك مع نفسك ومع الآخر يتيح لك ترطيب الأجواء المتوترة ، فلاتبحث اليوم عن المتاعب وخفف من توجيه الإنتقادات للمحيط,
وحاول السيطرة على مزاجيتك وفرض رغباتك وخاصة أسرياً.
الميزان : حدد أولوياتك اليوم بدقة، وإعمل وفق برنامج واضح ومدروس، فأنت مشغول بعدة إتجاهات ولكن رتب أعمالك وركز جهودك
لتضمن النتائج, بعيدا عن التشتت الذي تعيشه اليوم.
العقرب: تهدأ الخواطر اليوم وتبدأ بتغيير مواقفك إلى الإيجابية ، فاليوم تسعى لإبعاد أجواء التشتت عنك بمبادرات إصلاحية تعيد الدفء
والتواصل لعلاقاتك, وتأخذ بمصالحك للأمام.
القوس: متاعبك اليوم عائلية وشخصية، فقد يسود التشنج وتتوتر الأجواء، فحاول التريث واعتمد الحياد والتسامح بتعاملك مع محيطك ،
وأسأل من تثق لعلّك تجد جواب شافي لما يشغل بالك أو يحييرك.
الجدي: تعاود اليوم تواصلك الفعال مع من حولك، وتسعى لإيجاد قواسم مشتركة أو حلول مساعدة لتفاهمك معهم وخاصة بحياتك
الشخصية, فاليوم للأخبار المشجعة.
الحمل: الفرصة متاحة اليوم لتباشر بحماس نحو ملاحقة أمورك التي تأخرت ، فاليوم حيويتك وإعجاب من حولك يدفعانك لتحسينات , لأنك
تجيد التفاهم والتصرف المناسب, وتميل للتوافق والإنسجام مع محيطك.
الثور: إحمي نفسك اليوم من هواجس أو مبالغات لن تسفر عن نتائج، فالجو معاكس وعليك التمهل وضبط النفس لتجاوز السلبيات بردات
فعلك مع الآخرين.
الجوزاء: نشاطك اليوم يضفي على حياتك الإجتماعية البهجة ويزيد من تأثيرك على مجتمعك ، فاليوم تتوسع علاقاتك بأنشطة وإهتمامات
مشتركة, فأنت جاهز للتجديد والتفاعل وأيضاً للتصالح وإعادة الإنسجام لعلاقاتك.
السرطان: وكأنك اليوم تحاسب من حولك على بعض الأفعال ، أو تندم على ثقة بأشخاص ، فحاول تجنب العناد والمكابرة , وتمسك
بمرونتك ولا تغلق الباب أمام حلول تحميك من تصعيد الخلافات بلا داعي، فاليوم قد تواجه موقف مُربك.
الأسد : تحاول اليوم الخروج من حالة راكدة ، وتطرح أفكار ومقترحات جديدة تلقى إستحسان وتأييد ، فاليوم أنت نشيط وإسعى لإستدراك
أخطاء سابقة ، وافرح لخبر أو مصالحة.
العذراء: استفيد اليوم من معطيات جديدة تخدم مصالحك وتطوّر واقعك وعلاقاتك للأحسن، فتفرحك الأخبار والمبادرات فالأجواء حولك
مشجعة وداعمة للقاءات ونقاشات مفيدة تلقى التأييد والتجاوب.
الميزان : لتتجاوز الإزعاجات اليوم ، حاول تبسيطها والسعي لفهمها ، فاليوم تحتاج لجرعة زائدة من الهدوء لتحاصر قلقك من أخبار وأحداث أو تأخيرات تصيبك بالتوتر ، فلاتحاسب ولاتعاتب وانتظر ريثما تنجلي المعاكسات.
العقرب: مزاجك متقلب اليوم و تفتقد الطاقة وقد تعاني من وهن أو إرهاق بسبب إنشغالات متنوعة تستهلك جهدك ووقتك ، فحاول مراعاة صحتك , وثق بمن حولك لتجد العون الذي تحتاجه منهم.
القوس: قد يخبئ لك القدر اليوم فرصة إيجابية ، أو خبر سار أو ظرف مناسب يطمئنك ، فالأجواء حولك أكثر صفاءاً من قبل ، وأنت تتصرف بطريقة مناسبة ، فلا تتردد بتأهيل علاقاتك من جديد وطرح مواضيعك للنقاش مع من يعنيك أمرهم.
الجدي: حاول اليوم الإبتعاد عن أي مواجهة محتملة بحياتك الشخصية ، فأنت تراكم بداخلك إزعاجات قد تفقد أمامها السيطرة ، فالجو متوتر وليس أمامك سوى التفهم والإقتراب الودود من محيطك وخاصة العائلي .
الدلو: ظروف إيجابية تحيط بك اليوم فاستفيد من حوارات تخوضها وسعي لحلول ترضي كل الأطراف ، فأنت ترتب علاقاتك العائلية وأعمالك , فتكثف إتصالاتك ، وقد تمارس عملية إقناعية تتعلق بأوضاع عائلية أو شخصية مستقبلية.
الحوت: حظوظك المالية جيدة ، ولا يلزمك سوى وضع حد لنسبة النفقات والمصاريف العشوائية , فلا تتصرف بلاحساب ، وخاصة على أمورك الشخصية والإجتماعية, فأنت اليوم أميل للإسراف.
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