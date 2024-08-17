برج الخنزير الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

يعد برج الخنزير الصيني البرج الأخير، الذي يحمل الرقم 12 في الأبراج الصينية، وهو يختلف عن غيره من الأبراج بعدد من الصفات والخصائص والمميزات والعيوب ونقاط الضعف وغيرها، لذا نقدم لك في هذا المقال أهم صفات برج الخنزير الصيني ومميزاته وعيوبه ونقاط ضعفه ودرجات توافقه مع الأبراج الأخرى.

برج الخنزير الصيني (بالصينية: 猪 (zhū)) و(الإنجليزية: Pig)، وهو البرج الثاني عشر في الأبراج الصينية، والذي يشمل السنوات: 1935، 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007، 2019، 2031، 2043. [1]

ويتمتع مولود برج الخنزير الصيني بعدة صفات تميزه عن غيره من مواليد الأبراج الأخرى، وتشمل هذه الصفات ما يأتي: [1]

شجاع ومستقل وسريع الغضب، لا يحب تقديم التنازلات.

منعزل وله عدد قليل من الأصدقاء.

يمتلك قوة داخلية كبيرة.

لديه قدرة على النجاح في الأعمال التجارية والنواحي المادية.

ساذج وسهل الخداع من قبل خصومه.

لديه شخصية قوية، محبوبة، وصادقة.

واضح وذكي، ويتميز بالصبر والحكمة.

يقدّر النعم التي يحصل عليها، واللحظات السعيدة التي يمر بها في حياته.

يحافظ على شغفه وقوته حتى بعد أن يتقدم في العمر.

معطاء، وصاحب مبدأ، ومثالي، وبحثه الدائم عن الكمال يجعل من حوله ينظرون إليه على أنه متعجرف.

شخص شهواني، وميّال دائماً إلى الترف والبذخ.

وفيما يتعلق بخصائص برج الخنزير الصيني والتي تُعد مميزات مرتبطة به وحده من الأبراج الصينية، فهي تتمثل في الآتي: [2]

الترتيب: 12

الاتجاه: شمال / شمال - شرق

العنصر: الماء

الفصل: الشتاء

اللون: الأسود

الشهر: نوفمبر

الاستقطاب: يين

الحلفاء: برج العنزة، وبرج الأرنب

الأعداء: برج الثعبان

حجارة الحظ: التوباز

أرقام الحظ: 1، 3، 4، 5، 8، 16، 18، 34، 41

البرج الغربي: العقرب

الكوكب: المريخ

لكل برج من الأبراج الصينية خمسة أنواع، ويتميز كل نوع بصفات معينة، وتتمثل أنواع برج الخنزير الصيني فيما يأتي: [2]

برج الخنزير المعدني: طموح، وهادئ، ومادي، واجتماعي، ويمكنه أن يتخذ أي تدابير لتحقيق ما يريد، وعدوانيته سبب قلة أصدقائه.

طموح، وهادئ، ومادي، واجتماعي، ويمكنه أن يتخذ أي تدابير لتحقيق ما يريد، وعدوانيته سبب قلة أصدقائه. برج الخنزير الخشبي: سريع الغضب، وعامل ثابت، ويعيش في عالم خاص به، ويستخدم علاقته مع الأصدقاء للحصول على النجاح.

سريع الغضب، وعامل ثابت، ويعيش في عالم خاص به، ويستخدم علاقته مع الأصدقاء للحصول على النجاح. برج الخنزير المائي: طيب القلب، وعاشق للسلام، ومجتهد في العمل، ويفتقر إلى الطموح، ويساعد الآخرين ولديه الكثير من الأصدقاء.

طيب القلب، وعاشق للسلام، ومجتهد في العمل، ويفتقر إلى الطموح، ويساعد الآخرين ولديه الكثير من الأصدقاء. برج الخنزير الناري: مزاجه معقد، ومغامر، ومجتهد في العمل، ومن الصعب عليه قبول النقد، ويمكن أن يفعل أي شيء لتحقيق هدفه.

مزاجه معقد، ومغامر، ومجتهد في العمل، ومن الصعب عليه قبول النقد، ويمكن أن يفعل أي شيء لتحقيق هدفه. برج الخنزير الترابي: مادي، وواقعي، ومحب للوطن، ويعبر عن هذا الشعور دائماً، ويعمل بجد واجتهاد.

يتمتع برج مولود برج الخنزير الصيني بصحة جيدة، إلا أنه قد يشعر ببعض الآلام التي لا تؤثر على نشاطه، ولا تجعله طريحاً للفراش، ومهما حدث لمولود برج الخنزير لن يراه أحد إلا وهو في صحة جيدة، وواقفاً على قدميه. [1]

لمولود برج الخنزير الصيني عدد من الصفات التي تميزه عندما يكون في علاقة عاطفية، وهي كما يأتي: [2]

مولود الخنزير حساس، عذب، حنون، مخلص، ويميل إلى جو العائلة.

يحتاج مولود الخنزير أن يجرب أكثر من علاقة ليعرف ما يريده فعلاً، مما يقود البعض إلى استغلاله.

يظهر للعيان أنه خيالي وحالم، ولكن في الحقيقة الخنزير يقظ ومتتبع لما يجري من حوله.

على الشريك المثالي لمولود برج الخنزير ألا يكون متطلباً من الناحية العاطفية.

ينجح مولود الخنزير في تكوين علاقة طويلة وسعيدة، لأنه عادةً ما يكون ناجحاً كزوج أو زوجة.

مولود برج الخنزير يهتم دائماً بشؤون عائلته وأصدقائه، وقد يصل به الأمر إلى حد التطرف في سعيه إلى تحقيق السعادة لهم، وكذلك رغبته جامحة في تحقيق ما هو أفضل لهم دائماً. [1]

لا يعتبر مولود برج الخنزير أن مساعدة الآخرين واجب يقوم به، ولكنه يراها متعةً بالنسبة له، والسبب وراء ذلك حاجة مولود خنزير لأن يكون في موقع الشهامة دائماً، ولكن ذلك ما يجعله عادة هدفاً سهلاً للمخادعين. [1]

غالباً ما يحب مولود الخنزير أن يحافظ على أصدقائه والأشخاص الذين يحبهم خلال رحلته في الحياة، حيث إنه يعتقد بأن الخير موجود في جميع من حوله، لذلك فهو يعمل جاهداً على تجنب رؤية سلبيات أفراد عائلته وأصدقائه، وفي الوقت نفسه، عندما يشعر بأن هؤلاء الأصدقاء أو أفراد العائلة قد تمت الإساءة إليهم، يتحوّل إلى القوة التي ستحاسب المسيئين. [1]

كما أن مواليد الخنزير فضوليون وأذكياء، ومن الخطأ الحكم على مولود برج الخنزير بأنه كسول، إذ إن حبه للعائلة ولكل القلوب الدافئة يجعله شريكاً رائعاً على الدوام. [1]

عادةً ما يبدع مولود الخنزير في مجال الهندسة المعمارية، والمحاسبة، وهو محظوظ فيما يتعلق بالمال، ويفتقر مولود الخنزير إلى الطموح، لكنه يستطيع الموازنة بين العمل والاستمتاع واللهو. [2]

يعمل مولود الخنزير بجد واجتهاد وتأنٍ، ويتجنب الوقوع في الأخطاء نظراً لكونها تزعجه، ويتفاعل مع المحيط بسهولة، كما أنه تناسبه المراكز القيادية في العمل.‏ [2]

يتوافق برج الخنزير الصيني مع كل من: برج النمر وبرج الأرنب وبرج الخروف. [1]

هناك أمور توافقية ضمنية بين مواليد الخنزير ومواليد برج النمر، وهم يعاملون بعضهم بعضاً كأهم شخص في الحياة، وعندما ترتبط في علاقة عاطفية مع مواليد برج الأرنب، فإن مواليد الخنزير بإمكانها أن تعيش حياة رومانسية. [1]

في حين يعد مواليد برجي الخنزير والخروف من الأشخاص ذوي التوجه الأسري ولديهم شخصية معتدلة، مما يجعل من النادر حدوث صدامات فيما بينهم. [1]

لا يتوافق برج الخنزير مع كل من: برج الأفعى وبرج القرد. [2]

قد يكون من الصعب على مواليد برج الخنزير أن يكون لديهم ألفة عاطفية مع مواليد برجي الأفعى والقرد، ففي حين لا يمكن لهم تحمل معاملة مواليد الأفعى ببرود، فإنهم قد يتعمدون التعامل ببرود للغاية مع مواليد برج القرد. [2]

يعاني مواليد برج الخنزير الصيني من عدد من نقاط الضعف، من بينها كونهم أشخاص ذووي شخصيات ساذجة وعاطفية ومن السهل خداعها، كما أنهم منغمسون بذواتهم، ومنطويون على أنفسهم. [1]

هناك عدد من العيوب لمواليد برج الخنزير الصيني تتمثل في كونهم شخصيات سطحية، ومادية، وساذجة، وشهوانية، ومنعزلة، وفي المقابل، فإن هناك نقاط قوة وإيجابيات في شخصياتهم تنطوي على كونهم صبورين، ومخلصين، وصرحاء، وكرماء، ومتواضعين، وملتزمين، ودؤوبين. [1]

من أهم المشاهير العرب والعالميين الذين ينتمون لبرج الخنزير الصيني ما يأتي:

رياض السنباطي.

الشيخ محمد متولي الشعراوي.

حسين بن طلال.

نجيب محفوظ.

إسماعيل صدقي باشا.

د. طه حسين.

قاسم أمين.

جورج بيدو.

بسمارك.

نهرو.

وودي ألن.

إرنست هامنغواي.

جولي أندروز.

رونالد ريغن.

ألفريد هيتشكوك.

ستيفن سبيلبرغ.

الفيس براستيلي.

كارل جوستاف.

فريد أستير.

لوتشيانو بفاروتي.

هنري فورد.

ألتون جون.

هيلاري كلينتون.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا على أهم صفات برج الخنزير الصيني ومميزاته وعيوبه ونقاط ضعفه وقوته ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى، وكذلك أهم الشخصيات العربية والعالمية التي تنتمي إليه، يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الأبراج الصينية وصفات كل برج من هنا.

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