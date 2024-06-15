ركن الحج العظم.. الحجاج يفيضون إلى المزدلفة

جدة - نرمين السيد - مع غروب شمس يوم ⁧عرفة⁩، يفيض حجاج بيت الله الحرام إلى المزدلفة، حيث يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمعوا فيها الحصى تمهيدا لرمي الجمرات بمنى.





يبيت حجاج بيت الله الحرام، في مزدلفة، وهى المشعر الثالث بين مشعري منى وعرفات، وفى صباح عيد الأضحى المبارك، يفيض الحجاج إلى منى لرمي الجمرات.

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