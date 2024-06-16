في أجواء مبهجة.. توافد كبير من الزوار على ممشى أهل مصر بعد صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - يشهد ممشى أهل مصر أجواء مميزة ومبهجة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.





ورصدت عدسة قناة "إكسترا نيوز" أبرز الأجواء التي يشهدها "ممشى أهل مصر" في أول أيام عيد الأضحى. وأشاد مراسل إكسترا نيوز خلال برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر شاشة "إكسترا نيوز" بـ "ممشى أهل مصر" الذي يشهد توافدا كبيرا من الأفراد بمختلف أعمارهم. وقال إنه بدء توافد المواطنين على ممشى أهل مصر عقب صلاة العيد للاحتفال بأجواء العيد وسط تجمعات الأهل والأصدقاء. ولفت إلى أجواء البهجة التي يتمتع بها الأفراد بالممشى العلوي عقب صلاة العيد لأجل مشاهدة نهر النيل بطلته الرائعة، وبدءا من الساعة 9 صباحا تم فتح أبواب الممشى السفلى أمام الزوار للاستمتاع بأماكن التنزه والاستفادة بالخدمات.

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