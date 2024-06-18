لتجنب تلفه.. الطريقة الصحيحة لتخزين لحم الأضحية

جدة - نرمين السيد - تزامنا مع أيام عيد الأضحى، يتساءل الكثير حول الطريقة المناسبة لتخزين اللحوم للحفاظ عليها من التلف.





تخزين لحم الأضحية

ويحتار الأفراد حول الطريقة التي يمكن من خلالها حفظ وتخزين لحم الأضحية وخصوصا خلال عيد الأضحى.

وتعد اللحوم الحمراء من الأطعمة سريعة التلف، لذا يجب الانتباه إلى طريقة تخزينها حتى لا تصبح بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، مما يهدد صحة الأفراد عند تناولها.

طريقة تخزين اللحوم

وهناك بعض الطرق التي يمكن الاستعانة بها للحفاظ على اللحوم وحمايتها من التلف، ومنها:

-غسل اليدين جيدا قبل لمس اللحم، وذلك لمنع انتشار البكتيريا.

-عدم ترك اللحوم خارج الثلاجة، لأن درجة حرارة الغرفة تتسبب في تكاثر الميكروبات على سطحها، مما تؤدي إلى تعفنها.

-الاستعانة بأوعية محكمة الغلق ووضعها على الرف السفلي في الثلاجة، لتجنب تسرب السوائل منها.

-تقطيع اللحوم قبل تخزينها ووضعها في أكياس بلاستيكية ووضعها في الفريزر، لأن خروج كمية كبيرة منها تتسبب في إذابة الثلج وإعادة تخزينها مما يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

-تجنب فتح الثلاجة باستمرار، وخصوصا في الأيام الحارة.

-تنظيف الثلاجة باستمرار، لتجنب الروائح الكريهة.

-استخدام الطعام المخزن في الثلاجة بشكل فوري، وتجنب الانتظار إلى الحد الأقصى لمدة التخزين.