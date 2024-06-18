مصر ترأس الجلسة المسائية لمؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالأنشطة القمرية

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جدة - نرمين السيد - الفضاء الخارجي
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور شريف صدقي، الجلسة المسائية لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالأنشطة القمرية المستدامة واللجنة السابعة والستين المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والتى انطلقت في وقت سابق اليوم.
ناقشت الجلسة "الأنشطة القمرية المستقبلية.. الاقتراحات والتصورات"، وشدد المشاركون على تبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء.
ولفت المشاركون إلى أهمية زيادة التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مجال الفضاء مشيرين إلى أن الدول النامية الصغيرة قادرة أيضا على لعب دور في مجال مشروعات الفضاء.
وكانت الجلسة الافتتاحية قد توقعت حدوث زيادة سريعة في عدد البعثات القمرية في المستقبل.
وافتتح أعمال المؤتمر مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي آرتي هولا-مايني، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم.
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