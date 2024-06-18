واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - كشف تطبيق واتساب عن طرح ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد.





ويسمح التطبيق لمستخدمي هواتف بضبط إعداد جودة تحميل الوسائط الافتراضية.

وأشارت التقارير إلى أن الميزة الجديدة تحت قيد التطوير، حيث تم اكتشافها من خلال متتبع الميزات لمستخدمي نظام أندرويد بإصدار "2.24.5.6".

وطرح واتساب مؤخرا عددا من المزايا والتحديثات المهمة منها ميزة مكالمات الفيديو، وتوفيرها بدقة عالية سواء عبر الهاتف أو سطح المكتب.

ويوفر واتساب من خلال الميزة الجديدة، بضبط جودة تحميل الوسائط الافتراضية وضبط إعداد الجودة على "HD".

ويختبر واتساب ميزة تحليلات القناة في إصدار "2.24.13.10"، كما أنه من المتوقع توفيرا لأصحاب قنوات الواتساب، للكشف عن رؤى حول مشاركة الجمهور وأداء قناة واتساب.