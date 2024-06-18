منها «خفض انبعاثات الكربون».. تأثير الذكاء الاصطناعي على البيئة المحيطة

جدة - نرمين السيد - انبعاثات الكربون

كشفت خبراء عن دراسة جديدة قامت بها شركة "أوركا إيه.آي" الخاصة بالشحن البحري الآلي، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحة السفن، له تأثير إيجابي على البيئة المحيطة، إذ يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون لقطاع الشحن التجاري العالمي بنحو 47 مليون طن سنويًا.





وأشارت الدراسة الحديثة، إلى أن من أبرز إيجابيات الذكاء الاصطناعي أيضًا أنه، يعمل على تقليل الحاجة إلى المناورة وتنبيه طاقم السفينة في الوقت المناسب بضرورة تغيير مسار السفينة لتجنب المواجهة المباشرة مع أهداف بحرية عالية الخطورة مثل السفن والعوامات والكائنات البحرية. كما أضافت الدراسة، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تقليل المواجهات القريبة بنسبة 33% في المياه المفتوحة، ويساعد تغيير مسار السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي في توفير 38.2 مليون ميل بحري سنويا من رحلاتها، مما يوفر في المتوسط 100ألف دولار من تكاليف الوقود لكل سفينة

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