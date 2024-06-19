«روبوتاكسي».. شركة كرواتية تنتج سيارة أجرة روبوتية ذاتية القيادة

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن الرئيس التنفيذي للشركة مات ريماك قوله في منشور على صفحته على فيسبوك، قوله إن شركة "ريماك" تعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية منذ عام 2017، وحصلت على تمويل قدره 179.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي العام الماضي لمشروع "روبوتاكسي" أو سيارة الأجرة الروبوتية.
ومن المتوقع أن تسير السيارة بالكامل دون تدخل بشري وستعمل ضمن بنية تحتية مخصصة، بما يشمل أجهزة الشحن ومراكز التخزين وأماكن وقوف السيارات.
ووصف ريماك السيارة بأنها مختلفة تمامًا عن مثيلاتها من السيارات، مشيرًا إلى أنها سوف تغير الطريقة التي يتنقل بها الأفراد في المدن، وسوف تقدم خدمة متميزة دون أن تكون "باهظة الثمن أو فاخرة".
يشار إلى أن المقر الرئيسي للمشروع يقع في العاصمة الكرواتية زغرب، مع وجود مقر للبحث والتطوير في المملكة المتحدة، يعمل به حوالي 100 مهندس في قاعدة "ريماك للتكنولوجيا" في المملكة المتحدة بالقرب من مدينة ووريك الإنجليزية.
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