جدة - نرمين السيد - إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الأزهر في رابع أيام العيد شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.



وحرصت الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بالمساحات الخضراء والألعاب احتفالًا بالعيد.

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