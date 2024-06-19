لايف ستايل

إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الأزهر في رابع أيام العيد

0 نشر
أحمد حماد 2024-06-19 20:26 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الأزهر في رابع أيام العيد

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرصت الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بالمساحات الخضراء والألعاب احتفالًا بالعيد.

 

تابعوا دوت الخليج على جوجل نيوز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كثيف من المواطنين على حديقة الأزهر في رابع أيام العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا