نصائح مهمة في صباح أول أيام العودة للعمل بعد إجازة العيد

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جدة - نرمين السيد - الكسل الصباحى
العودة من إجازة العيد
ويبحث الأفراد عن الطرق التي يساعد في تجديد نشاطهم لاستكمال حياتهم العملية بأداء جيد، والتخلص من الكسل والخمول.
وكشف الخبراء عن بعض النصائح المهمة في صباح أول يوم عمل بعد العودة من الإجازة، ومنها:
نصائح مهمة في الصباح
-الملابس الجديدة:
لابد من الاستعانة بالملابس الجديدة للذهاب إلى العمل لتحسين النفسية وتذكر أجواء العيد المريحة.
-ترتيب الأولويات:
يعد ترتيب الألويات من أهم الخطوات التي يجب تنفيذها عند العودة للعمل، مما يسهل من تحقيق أي مهمة وإنجاز الأعمال الكبيرة والمهام البسيطة.
-الإفطار سويا مع زملاء العمل:
يساعد الجلوس مع زملاء العمل والإفطار معهم في التخلص من الحالة المزاجية السيئة، لتهيئة النفسية لبداية جيدة للعمل.
-وضع خطة:
يعمل تحديد خطة للعمل في الشعور بالنشاط والحيوية عند العودة مع ضمان الحفاظ على التركيز، والنجاح في العمل.
-التخطيط لفترة الإجازة:
يجب على الفرد تشجيع نفسه بعد العودة للعمل من خلال التخطيط لقضاء عطلة للاسترخاء والهدوء.
-الحصول على قسط كاف من النوم:
يحتاج الفرد إلى النوم الجيد، للاستيقاظ نشيطا للعودة إلى الروتين اليومي المعتاد قبل أيام الإجازة.
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