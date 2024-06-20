توفيت بفستان الفرح.. قصة عروس المنيا «نانسي ميخائيل»

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأربعاء، صور لفتاة تدعى "نانسي ميخائيل" التي فارقت الحياة قبل لحظات من زفافها.





العروس نانسي ميخائيل

شهد مركز بني مزار بالأمس، حالة من الصدمة والحزن بقرية "صندفا" بعد وفاة العروس نانسي ميخائيل بشكل مفاجئ وقت حفل زفافها.

ورصدت الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا، استعدادات العروس لحفل زفافها وهي مرتدية الفستان الأبيض، ليأتي خبر وفاتها كالصاعقة على رواد السوشيال ميديا الذين أعربوا عن صدمتهم إزاء الخبر.

صور العروس نانسي ميخائيل

صدمة أهالي قرية صندفا بالمنيا

وعاش أهالي قرية صندفا بمركز بني مزار بالمنيا صدمة كبيرة منذ أمس، بعد انتظار حضور العروس نانسي ميخائيل بإحدى كنائس القرية ولكنها لم تأت لمفارقتها الحياة قبل لحظات من عرسها، وذلك بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

اللحظات الأخيرة لـ نانسي ميخائيل

وكانت العروس التي تدعى نانسي ميخائيل تقضي أسعد لحظات حياتها وهي مرتدية الفستان الأبيض، وتخضع لجلسة تصوير حفل زفافها "الفوتوسيشن"، وتنتظر موعد ذهابها إلى الكنيسة لحضور صلاة الإكليل لتذهب مع عريسها إلى عش الزوجية.

وأثناء ذهابها لأداء صلاة الإكليل شعرت بضيق تنفس وتم نقلها لأحد المستشفيات ولكنها لفظت أنفاسها وفارقت الحياة، وتحولت الزغاريد إلى نواح وصراخ أهالي القرية وتبدلت الألوان من الأبيض إلى الأسود لوداع العروس.

وكشفت التقارير عن تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، فيما قال آخرون، إنها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة.

وداع العروس

وأعرب أهالي المنيا ورواد السوشيال ميديا عن حزنهم وصدمتهم، لخبر وفاة العروس أثناء ذهابها لصلاة الإكليل، وبدأوا يدعوا لأهلها بالصبر ولها بالرحمة.

كما وجهت صديقتها شهد محمد رسالة مؤثرة، وقالت: "إزاي! محتاجة حد يفهمني، إزاي أكون معاكي إمبارح وفي حضنك ومبسوطين بيكي وتكلمينى النهاردة الصبح، وأنتي عروسة وفي ثانية أسمع خبر موتك، إزاي مش قادرة أستوعب والله".

وتابعت: "أنا كنت بزغرطلك الصبح وأقولك هتبقى أحلى عروسة، لا إزاي روحتي من إيدي في ثانية، إزاي الصورة دي كانت إمبارح، والنهاردة أنزل صورتك وأقول ادعولها.. يارب صبرني عشان مش قادرة، والله ربنا يرحمك يا نور عيني وكنتي أحلى عروسة النهارده وفرحك في الجنة هيبقى أحسن بكتير، ربنا يرحمك ويصبرني على وجع قلبى عليكي يا حبيبتي".