حالة طوارئ في كوريا الجنوبية بسبب انخفاض عدد السكان

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، أن بلاده في "حالة طوارئ وطنية ديموغرافية" بسبب انخفاض عدد السكان، متعهدا ببذل جهود شاملة لمعالجة معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد.





وقال خلال اجتماع للجنة الرئاسية المعنية بانخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان، إنه سيتم تفعيل نظام استجابة شامل على مستوى الحكومة، حتى يتم التغلب على مشكلة انخفاض معدل المواليد، بحسب ما جاء في "القاهرة الإخبارية".

وقد انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، إلى مستوى منخفض جديد بلغ 0.72 في عام 2023، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال المطلوب للحفاظ على عدد سكان البلاد عند 51 مليون نسمة.

وتشمل التدابير، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تطبيق ساعات عمل مرنة، وتمديد الحد الأدنى لسن ساعات العمل المخفضة لآباء الأطفال الصغار، وتقديم إعانات لأصحاب العمل الذين يوظفون بدلاء مؤقتين للموظفين الذين يحصلون على إجازة والدية.

وتعهد "يون" بزيادة الدعم لرعاية الأطفال وتوسيع برامج ما بعد المدرسة في المدارس الابتدائية لتخفيف العبء التعليمي على الآباء والأمهات، كما ستُمنح الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة أولوية في مخصصات الإسكان والقروض منخفضة الفائدة لشراء المنازل.

ولضمان تنفيذ هذه التدابير، قال "يون" إنه سيتم إنشاء وزارة جديدة، أطلق عليها مبدئيًا اسم "وزارة التخطيط الاستراتيجي السكاني"، ستكون مسؤولة عن صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، بما في ذلك انخفاض معدل المواليد وشيخوخة المجتمع وسياسات الهجرة، مع سلطة مراجعة الميزانيات والتشاور مع حكومات الأقاليم بشأن المشاريع ذات الصلة.