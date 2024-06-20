بسبب الفتيس.. عادات خاطئة تدمر سيارتك

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جدة - نرمين السيد - قيادة السيارة- أرشيفية
وحذر الخبراء من بعض العادات التي تدمر "الفتيس" أثناء قيادة السيارة، لتأثيرها على زيادة استهلاك الوقود وأداء السيارة وتلفها.
ومن بين الأخطاء التي يرتكبها السائقون عند قيادة السيارة مما تهدد سلامة السيارة:
-الفرملة الزائدة:
ينتج عن استخدام الفرامل بطريقة حدة في تآكل أقراص الفرامل والأقمشة، وأيضا قلة كفاءة الفرامل مع مرور الوقت.
-عدم الانتباه لتغيرات الطرق:
عندما يكون الطقس رطبا وقيادة السيارة على الطرق الرطبة، يجب اتخاذ الحذر واستخدام التروس بشكل مناسب للتمكن من السيطرة على السيارة.
-تجاوز الحد الأقصى للسرعة للتروس:
نصح الخبراء بالتحكم بسرعة السيارة بطريقة مناسبة، ويتطلب الأمر الالتزام بالحد الموصي بها، كما أنها قد تتسبب في زيادة استهلاك الوقود والضغط على المحرك.
-عدم استخدام التروس السفلية بشكل صحيح:
ينتج عن تلك العادة الخاطئة في تقليل السيطرة على السيارة، وزيادة احتمالية التعرض للأضرار.
-عدم الصيانة الدورية للفتيس:
يجب الصيانة الدورية وتغيير سوائل النقل لضمان جودة أداء الفتيس بكفاءة، لأن عدم تلفها يتسبب في تلفه.
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