عمرها 3500 عام.. العثور على تابوت مومياء مصرية يثير الجدل

جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الآثار على تابوت مومياء مصرية ووجدوا داخل التابوت رسوم قريبة الشبه للشخصيات الكرتونية عائلة سيمبسون الشهيرة، وترجع هذه المومياء لـ 3500 عام، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ولاحظ علماء الآثار أن الغطاء الداخلي يحمل رسمًا لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوبًا أخضر طويلًا وبشعر أزرق على شكل مستطيل. وبدت المرأة تشبه "مارغ سيمبسون"، وهي شخصية كرتونية في المسلسل الأميركي "عائلة سيمبسون"، وهي جزء من العائلة المحبوبة. وأثارت الصور جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا، الذين تساءلوا: "هل هذه مارغ؟" وذكر آخر مازحا: "مصر تنبأت بمسلسل سيمبسون". وكانت الصور تحمل تشابها مذهلا مع الشخصية الكرتونية، يعتقد الخبراء أنها "تصور المرأة المدفونة في التابوت أثناء سفرها إلى الحياة الآخرة".

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