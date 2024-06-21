عيد الأب 2024.. جوجل يحتفل بتغيير واجهته الرئيسية (صورة)

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عيد الأب 2024
عيد الأب 2024، أو يوم الأب العالمي 2024، يوافق يوم 21 يونيو من كل عام في الدول العربية، وهو يختلف عن عديد من دول العالم؛ حيث يُحتفل به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.
وتشير كتب التاريخ أنه يتم الاحتفال بـ عيد الأب أو يوم الأب العالمي في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار.
ولفتت إلى أنه تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدًا موروثًا، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية، بعد أن جاء به الغزاة الأسبان والبرتغاليون.
عيد الأب 2024
بينما تبنت بلدان أخرى؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، والأرجنتين، وكندا، وفرنسا، واليونان، والهند، عيد الأب أو يوم الأب العالمي، في الأحد الثالث من شهر يونيو من كل عام؛ حيث تم إنشاء أول احتفال للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.
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