روسيا تصمم روبوتات مائية وزوارق مسيّرة بمعرض IMDS-2024

صممت روسيا بعض القوارب المسيرة والروبوتات المائية وذلك بمعرض IMDS-2024 الدولي للدفاع البحري.





وكان من بين أبرز المعروضات القارب الروسي المسيّر الجديد Orkan، حيث أشار مطوروه إلى أنه باستطاعته الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، ويمكنه قطع 500 كلم في كل مهمة.

كما كشفت شركة "KMZ" الروسية خلال فعاليات المعرض أيضا عن قوارب Vizir المسيّرة، والتي يمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 43 عقدة، وقطع مسافة 434 كلم في كل مهمة.

وأشارت الشركة في وقت سابق، إلى أن هذه القوارب صنعت بمنصات جيروسكوبية يمكنها العمل في الظروف التي تكون فيها الرياح قوية والأمواج مرتفعة، كما حصلت هذه المنصات على معدات عالية الدقة وأنظمة اتصالات تعمل مع الأقمار الصناعية.