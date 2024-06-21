فتاوى الناس.. اليوم في هذا الموعد

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة الناس الفضائية عن موعد عرض برنامج فتاوى الناس، مساء اليوم الجمعة.





وقالت: "انتظرونا اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 5 مساءً، وحلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس".

وتستضيف الإعلامية زينب سعد الدين فضيلة العالم الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية بـ دار الإفتاء المصرية، للرد على أسئلة المشاهدين التي وردت عبر السوشيال ميديا.

وكان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد كمال، قد أجاب على سؤال متصلة حول: " هل يجوز الجمع بين الأحياء والأموات في الدعاء؟".

وأوضح كمال، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس: "هذا من الأشياء الجميلة التى حسنا عليه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالدعاء هو العبادة، ومجرد هذه الكلمات التى تدعو بها الله فهى عبادة".

وتابع: "لما تدعو للغير أو الأموات، فالملائكة يؤمنون على دعاء الناس، وكمان بيقولوا لها ولكى مثله، ولها ثواب وأجر كبير، وعليها الاستمرار فى هذا الفعل المبارك، ويجوز الدعاء للأموات والأحياة وهذا له ثواب كبير".