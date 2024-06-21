رمز الكفاح وحصن الأمان.. اعرف تاريخ الاحتفال بـ عيد الأب

عيد الأب أو يوم الأب العالمي.. هو يوم لتكريم ذلك الشخص الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل بيته وأولاده؛ فالحياة لا تستقيم أبدا دونه؛ فمثلما للأم دور كبير وبارز لا ينكره إلا جاحد، فـ الأب أيضًا له دور بارز لا يقل أهمية عن دور الأم الحبيبة.





عيد الأب

"الأب".. هو ذلك الجندي في ميدان الحياة يصول، ويجول كل يوم ويحارب هنا وهناك؛ من أجل الفوز بلقمة العيش الذي يعطيها لزوجته وأبنائه، وربما والديه؛ فهو "مجاهد" بحق في معركة الحياة، كما أنه حصن حصين، ووعاء أمان لأسرته وبيته يحميهم ويحافظ عليهم؛ بل وربما يكلفه ذلك حياته في بعض الأحيان.

من أجل هذا؛ تم تخصيص يوم "عيد الأب" مثلما تم تخصيص يوم "عيد الأم"؛ ليكون تكريما لهذا الرجل العظيم الذي صبر وتحمل كل المشاق من أجل حياة رغيدة وسعيدة لأسرته.

تاريخ عيد الأب

وتشير المصادر التاريخية أنه بدأ الاحتفال بـ عيد الأب أو يوم الأب العالمي في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار، لافتة إلى أنه تم الحفاظ على تاريخ 19 مارس في بعض البلدان، حيث أصبح تقليدًا موروثًا، وخصوصاً في أمريكا اللاتينية، بعد أن جاء به الغزاة الأسبان والبرتغاليون.

بينما تبنت بلدان أخرى؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، والأرجنتين، وكندا، وفرنسا، واليونان، والهند، عيد الأب أو يوم الأب العالمي، في الأحد الثالث من شهر يونيو من كل عام؛ حيث تم إنشاء أول احتفال للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة.

فكرة عيد الأب

وذكرت كتب التاريخ أن أول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي فتاة أمريكية تُدعى سونورا لويس سمارت دود، من منطقة سبوكِين، التابعة لـ ولاية ميتشيجان، بـ الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

ولفتت إلى أن سونورا أرادت أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت لما بذله تجاهها، وخصوصا بعد وفاة زوجته عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.

من أجل هذا؛ قدمت سونورا لويس سمارت دود عريضة تُوصي بتخصيص يوم لـ الاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات، وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 يونيو عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد.

وبعد ذلك توالت السنون إلى أن جاء عام 1966؛ حيث أصدر الرئيس الأمركي، آنذاك، ليندون جونسون، أول إعلان رئاسي لتكريم الأب، وجعل الإعلان يوم الأحد الثالث من شهر يونيو كل عام، مناسبة للاحتفال بـ عيد الأب.

مواعيد عيد الأب

تختلف مواعيد الاحتفال بـ عيد الأب من دول إلى أخر؛ فكما ذكرنا سابق؛ فإن الولايات المتحدة تحتفل به في الأحد الثالث من شهر يونيو من كل عام وعلى هذا الدرب سارت المملكة المتحدة "بريطانيا".

بينما تحتفل أستراليا، ونيوزيلندا، في يوم الأحد الأول من شهر سبتمبر من كل عام بـ عيد الأب.

أما إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، فتحتفل بـ عيد الأب، يوم 19 مارس من كل عام؛ تزامنًا مع عيد القديس يوسف.

أما في مصر والدول العربية؛ فيتم الاحتفال به في هذا اليوم الموافق 21 يونيو من كل عام؛ حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم في لبنان الذي حدد 21 يونيو، وأقر الدستور اللبناني بهذا اليوم حيث يمنح إجازة رسمية للموظفيين اللبنانين العاملين بالقطاع الحكومي.

وفي يوم 21 يونيو عام 2016، احتفل موقع البحث العملاق "جوجل"، بـ عيد الأب؛ اقتداءً بدولة لبنان؛ ليؤكد أنه يوم الاحتفال بعيد الأب في الشرق الأوسط وفي الدول العربية.. ومن هنا احتفلت مصر وبعض الدول العربية في هذا اليوم من كل عام.

وفاء أبناء الأمير وليام في عيد الأب

وفي هذا الصدد، نشر أبناء وريث العرش البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت أميرة ويلز، رسالة مصحوبة بعدة صور، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الأب 2024، يوم الأحد الماضي، قائلين: نحبك يا أبي".

وأظهرت الصورة الأطفال الثلاثة؛ وهم: الأمير جورج البالغ من العمر 10 سنوات، والأميرة شارلوت، البالغة من العمر 6 سنوات، والأمير لويس، البالغ من العمر 6 سنوات، وهم يعانقون أباهم على أحد الشواطئ في عيد الأب 2024. وتم التقاط الصورة من الخلف وهم جميعًا ينظرون إلى البحر.