الصين تصدر إنذارا باللون الأزرق لمواجهة ظروف الطقس

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جدة - نرمين السيد - العواصف الرعدية
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، قوله - إنه ابتداءً من اليوم وحتى صباح السبت المقبل، ستجتاح العواصف الرعدية والرياح القوية والبَرد أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وهوبي وهونان وقويتشو، مع سرعة قصوى للرياح تتراوح ما بين 17.2 إلى 28.4 متر في الثانية.
وأضاف المركز، أن أمطارا غزيرة قصيرة المدى تتراوح مناسيبها بين 20 مم إلى أكثر من 50 مم في الساعة ستجتاح أجزاء من منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وخبي وبكين وتيانجين وخنان وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وهوبي وهونان وتشجيانغ وتشونغتشينغ وقويتشو.
ووجّه المركز السفن العاملة في المياه المتأثرة بالظروف الجوية أو العابرة فيها بضرورة العودة إلى الموانئ أو اتخاذ خطوط أخرى.
ويوجد في الصين نظام إنذار لظروف الطقس شديد الحمل الحراري مكون من ثلاثة مستويات مرمّزة بالألوان، حيث يمثل اللون البرتقالي أشدها يليه الأصفر ثم الأزرق.
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