اتقوا الله في النساء.. أمين الفتوى يحذر من ظلم المرأة في الميراث (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ظلم المرأة في المواريث

قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، له العديد من الأحاديث التي شدد فيها على حقوق المرأة وأوصى بالنساء خيرا، مستشهدا بقوله: "اتقوا الله في النساء.. اتقوا الله في الضعيفين.. واستوصوا بالنساء خيرا".





وتابع طنطاوي، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية: "النساء هم وصية نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، ومن المؤسف أن البعض يحرم المرأة من حقوقها في الميراث بالرغم من الآيات التي بين لنا الله فيها حقوق كل من الرجل والمرأة في المواريث وأن كلاهما على حد سواء فيها". وأكد أنه لا المرأة تنقص عن الرجل ولا الرجل ينقص عنها في الميراث، بل هما مكملان لبعضهما والله، عز وجل، وصف علاقة الرجل بالمرأة بأنهما نفس واحدة، فعندما يجيء أحد بعد ذلك يريد أن يظلمها هو أمر لا يقبله المولى، سبحانه، ولا يمكن أن ينسب للشرع الشريف وظلمها "إثم كبير".

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