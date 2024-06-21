الشمس تتعامد على معبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - تشهد معابد الكرنك، اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس على محاورها وأبوابها، وذلك في مشهد فلكي مبهر يعيدنا إلى عبقرية المصري القديم وإبداعه في ربط العلوم الفلكية بالهندسة المعمارية والمعتقدات الدينية.





تقام احتفالات خاصة بهذه الظاهرة، حيث تنير أشعة الشمس المقصورات والغرف المقدسة لمعابد الكرنك، من بينها معبد رمسيس الثالث ومعبد بناح، وذلك في مشهد مهيب يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

تعد هذه الظاهرة شهادة على عبقرية المصري القديم وتقدمه في علم الفلك، حيث تم تصميم وبناء معابد الكرنك بدقة متناهية لضمان تعامد الشمس على محاورها وأبوابها في أوقات محددة من السنة، مما يدل على فهم عميق لحركة النجوم والكواكب.

تعد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك حدثا سياحيا هاما، حيث تساهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما ينعش الحركة السياحية في الأقصر خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادة انخفاضا نسبيا في أعداد الزائرين.