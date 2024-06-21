اليوم العالمي لليوجا.. رياضة عقلية عمرها 5000 عام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي لليوجا

قالت هدى السروجي، مدربة ومعلمة اليوجا، إن اليوجا من أقدم الرياضات على مستوى العالم، إذ إنها بدأت منذ 5000 عام، وهناك العديد من الرياضات المستوحاه من اليوجا مثل البيلاتس، إذ أخذت منها بعض الوضعيات كربط النفس بالحركة، أي التنفس بصورة صحيحة أثناء الحركة.





وأضافت "السروجي"، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن اليوجا رياضة عقلية إذ تعمل على الوعي والحضور الذهني في اللحظة التي نحن بها، أي بمعني تنمية الوعي تجاه الوقت الحالي الذي يعيشه الشخص، فالإنسان بطبعه إما ندمان على الماضي أو قلق من المستقبل، وبالتالي يضيع الحاضر الذي يعيشه. وتابعت، أن اليوجا تحدث فارق كبير مع الأشخاص التي تشعر بالقلق دائما تجاه المستقبل، مشيرى إلى أن اليوجا لا تعني وضعية بالجسم، بل التوافق بين الذهن والعقل.

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