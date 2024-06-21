جدة - نرمين السيد - معابد الكرنك شهدت معابد الكرنك ظهيرة اليوم الجمعة، الانقلاب الصيفي، وتعامدت الشمس على المقاصير والغرف المقدسة لعدد من معابد الكرنك الشهيرة والباقية منذ آلاف السنين والشاهدة على تفوق وبراعة قدماء المصريين في تطويع علومه الفلكية، ومن معابد الكرنك التي ما زالت تحتفظ بهذه الظاهرة معبدا رمسيس الثالث ومعبد بتاح، والتي تنير الشمس مقاصيرهم المقدسة وقت الظهيرة بزاوية عمودية.



وكانت تقام الاحتفالات الدينية، خلال هذا اليوم، وحرص العديد من السياح من شتى الجنسيات على حضور هذا الحدث، الذي بات من الأحداث البارزة والمهمة خلال وقت الصيف، حيث تحدث هذه الظاهرة الفلكية كل عام مرة واحدة وتستمر عدة أيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تزامنا مع الانقلاب الصيفي.. الشمس تتعامد على معابد الكرنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.