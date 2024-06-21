لزيادة التفاعل والتواصل.. إنستجرام يكشف عن ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - أطلق موقع إنستجرام، ميزة جديدة للمستخدمين بهدف تعزيز التواصل والتفاعل بين المستخدمين داخل التطبيق.





تتيح ميزة إنستجرام للمستخدمين، إضافة أصدقائهم المقربين إلى جلسات البث المباشر، ما يتيح لهم البث مع ما يصل إلى 3 أشخاص آخرين في جلسة فيديو خاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الخاص بين المستخدمين، حيث تُمكّن جلسات البث المباشر الجديدة من مشاركة المحتوى فقط مع الأشخاص المدرجين في قائمة الأصدقاء المقربين، حيث يستطيع المستخدمون الآن بث محتواهم لأصدقائهم المقربين ودعوة هؤلاء الأصدقاء للانضمام إلى البث أو المشاركة في استضافته.

كما تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتوسيع نطاق جمهورهم ليشمل أصدقاء أصدقائهم المقربين، ما يجعلها مثالية لجلسات الفيديو الجماعية الصغيرة،

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط الشخصية وتسهيل التواصل داخل التطبيق.

وتأتي ميزة إنستجرام استجابة لشعبية الفيديو المباشر بين المستخدمين الأصغر سنًا، الذين يستخدمون بشكل متزايد وسائل التواصل مثل محادثات الفيديو عبر الرسائل المباشرة وTikTok Live، تأتي هذه الميزة مستوحاة من تطبيق Houseparty الشهير، الذي كان يتيح للمراهقين البقاء على اتصال مع أصدقائهم حتى من المنزل.

ويسعى إنستجرام من خلال هذه الميزة الجديدة إلى تقديم وسيلة إضافية للمستخدمين للتواصل والمحافظة على مجتمعات مترابطة، في وقت يتجه فيه التطبيق بشكل متزايد نحو تبادلات أكثر خصوصية عبر الرسائل المباشرة.

جاء ذلك إلى جانب أن ميزة "الملاحظات" Notes لاقت اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين، حيث تسمح لهم بترك رسائل سريعة للأصدقاء في الجزء العلوي من صندوق الرسائل المباشرة.

وكانت هذه الميزة شعبية خاصة بين الفئة العمرية الأصغر، حيث يسعى إنستجرام إلى الحفاظ على تفاعلها داخل التطبيق، ما يدفعها إلى إضافة عناصر جديدة لتعزيز هذه التجربة.

وتتيح ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين طرقًا إضافية للتفاعل والتواصل عبر التطبيق، خاصة للشباب.

وفي سياق آخر، يواصل إنستجرام تطوير وسائل جديدة للتفاعل مع الموسيقى داخل التطبيق، بما في ذلك القدرة على إضافة الموسيقى إلى المنشورات الدائرية التي تتضمن مقاطع فيديو، حيث يمكن الآن للمستخدمين إضافة مقطوعات موسيقية لمرافقة تحديثاتهم، مما يحسن تجربة مشاركة المحتوى الموسيقي.

وتعكس هذه التحسينات التزام إنستجرام بتقديم أدوات مبتكرة لتعزيز تجربة المستخدمين وتوفير طرق جديدة للتواصل والتفاعل داخل التطبيق.