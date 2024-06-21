وكالة الفضاء اليابانية تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية

أفادت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بتعرضها لعدة هجمات سيبرانية منذ العام الماضي، مشيرة إلى احتمالية تسرب بعض البيانات.





وقالت جاكسا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إنها تعرضت لعمليات دخول من عناصر خارجية غير مصرح بها العام الماضي، مضيفة أن التحقيق ما زال جاريا بشأن البيانات التي قد تكون تسربت، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

وأشارت الوكالة أنها تجري تحقيقا منذ ذلك الحين في حجم الضرر وكيفية تعرض النظام للاختراق وأن الهجمات السيبرانية تواصلت هذا العام؛ مشددة على أنها تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لأي هجمات أخرى.

وأكدت أن المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، مثل تشغيل الصواريخ والأقمار الصناعية، يتم معالجتها على شبكة منفصلة ولم تتعرض للاختراق خلال الهجمات.

من ناحيته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن جاكسا تجري تحقيقا مفصلا بمساعدة المؤسسات المختصة، مضيفا أن الفضاء السيبراني بات أكثر تعقيدا وأن الحكومة ستعمل على تعزيز الأمن في هذا المجال.

وأشار تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن جاكسا تعمل غالبا مع شركات ومؤسسات أخرى من بينها وزارة الدفاع اليابانية إلا أن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أعرب عن اعتقاده بعدم تأثر عمليات وزارة الدفاع جراء الهجمات في هذه المرحلة، ولكنه سيواصل متابعة التحقيقات.