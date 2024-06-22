لطلاب الثانوية العامة.. نصائح تساعد على المذاكرة والتفوق  (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - طلاب الثانوية العامة

استعرض برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر شاشة إكسترا نيوز، اليوم السبت، عددًا من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع عودتهم للامتحانات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.





وشملت النصائح، ضرورة أن يغير الطالب من تفكيره تجاه الامتحانات بشكل إيجابي، وأن يتبع طريقة تساعده على التذكر كالمراجعة. كما يجب على الطالب أن يضع جدولا زمنيا يساعد على مراجعة المنهج، وتخصيص وقت للحصول على قسط من الراحة لبعض الوقت. وتضمنت النصائح، ضرورة أن يضع الطالب ملصقا به دروسه وميعاد الامتحانات، ويتبع نظامًا غذائيا صحيا خلال فترة الامتحانات. وبدأت اليوم السبت، امتحانات المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية حيث يؤدى الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات. ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول. يأتي ذلك مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة

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