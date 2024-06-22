أمريكا تحظر برنامجا روسيا لمكافحة الفيروسات

جدة - نرمين السيد - شركة كاسبرسكى لاب الروسية

حظرت أمريكا، برنامج مكافحة الفيروسات الروسي "كاسبرسكي"، ومنعت الأمريكيين في أماكن أخرى من العالم من استخدامه، منتقدة عملاق الأمن السيبراني هذا لقربه من موسكو.





ووفقا لسكاي نيوز عربية، قالت وزارة التجارة الأمريكية: "لن تتمكن كاسبرسكي بعد الآن، من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها في الولايات المتحدة أو تقديم تحديثات للبرامج الجاري استخدامها"، متابعة: "الحظر ينطبق أيضا على الشركات التابعة والفرعية والشركات الأم لكاسبرسكي لاب". ويسمح لكاسبرسكي بتنفيذ أنشطة معينة حتى 29 سبتمبر، لمنح العملاء الوقت لإيجاد بديل. وأضيفت 3 كيانات مرتبطة بكاسبرسكي إلى اللائحة السوداء في واشنطن "لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية".

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