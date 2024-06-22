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خبير تربوي يوضح الطريقة الأفضل لحل امتحان الثانوية العامة (فيديو) 

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أحمد حمدى 2024-06-22 11:34 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة

توجه الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، بالعديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لأداء الامتحانات، قائلاً: «عدد الأسئلة 55 سؤال في امتحان مادة اللغة العربية اليوم منها 51 سؤال اختيار متعدد، بالإضافة إلى 4 اسئلة مقالية، وإجمالي الدرجات النهائية 80 درجة، ومدة الامتحان 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً».

وتابع «شحاته»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «على الطلاب كتابة رقم ورقة الاسئلة على نموذج الإجابة أو الـ«بابل شيت» سواء «أ» أو «ب» أو «ج»، ويتم مراجعتها من فريق المراقبين للامتحانات».

وأوضح أنَّ الاسئلة تأتي متدرجة في الصعوبة ما يسترعي الانتباه لتوزيع الوقت على إجابات وحل الاسئلة من الطالب، فيبدأ بحل الأسئلة السهلة ثمَّ الأكثر صعوبة والتي لا تشكل سوى 30% من اسئلة الامتحان بواقع 16 سؤال للطالب المتميز.

وأكد أنَّ جميع اسئلة الامتحان، بما فيها الاسئلة المركبة، تأتي من داخل الكتاب المدرسي، ووزير التعليم يتابع بدقة من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها من 10 أساتذة بالوزارة لمتابعة كل امتحان بكل محافظة على حدى، والتصحيح يتم بشكل إلكتروني.

وأشار إلى أنه يتولى تصحيح الأسئلة المقالية اثنين من الأساتذة ويمكن الاستعانة بثالث للحفاظ على درجة عالية من الدقة والموضوعية، فيما ستبدأ اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة علمها غداً باللجان الفرعية بالمحافظات، ويجب التنوية للطلاب أنَّ الغش ممنوع وهناك تفتيش صارم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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