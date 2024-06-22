خبير تربوي يوضح الطريقة الأفضل لحل امتحان الثانوية العامة (فيديو) 

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جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة
وتابع «شحاته»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «على الطلاب كتابة رقم ورقة الاسئلة على نموذج الإجابة أو الـ«بابل شيت» سواء «أ» أو «ب» أو «ج»، ويتم مراجعتها من فريق المراقبين للامتحانات».
وأوضح أنَّ الاسئلة تأتي متدرجة في الصعوبة ما يسترعي الانتباه لتوزيع الوقت على إجابات وحل الاسئلة من الطالب، فيبدأ بحل الأسئلة السهلة ثمَّ الأكثر صعوبة والتي لا تشكل سوى 30% من اسئلة الامتحان بواقع 16 سؤال للطالب المتميز.
وأكد أنَّ جميع اسئلة الامتحان، بما فيها الاسئلة المركبة، تأتي من داخل الكتاب المدرسي، ووزير التعليم يتابع بدقة من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها من 10 أساتذة بالوزارة لمتابعة كل امتحان بكل محافظة على حدى، والتصحيح يتم بشكل إلكتروني.
وأشار إلى أنه يتولى تصحيح الأسئلة المقالية اثنين من الأساتذة ويمكن الاستعانة بثالث للحفاظ على درجة عالية من الدقة والموضوعية، فيما ستبدأ اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة علمها غداً باللجان الفرعية بالمحافظات، ويجب التنوية للطلاب أنَّ الغش ممنوع وهناك تفتيش صارم.
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