كيف تجدد نشاطك في العمل بعد إجازة العيد؟

قال الدكتور رأفت شحاتة، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، إن تجديد النشاط في العمل بعد إجازة العيد يحتاج إلى شخص يحب عمله في الأساس ويعمل ما يحب.





وأوضح في تصريحات لبرنامج "8 الصبح" المعروض عبر شاشة dmc أن هناك 4 أسباب تجعل الموظف لا يُقبل على العمل خصوصا بعد الإجازات الطويلة، أولها "الكسل" و"بيئة العمل السامة" و"حمل الشغل العنيف" "ووضع الإنسان في وظيفة ليست له".

وشدد على أن الطبيعي أن يعود الإنسان للعمل بعد الراحة بكل حب وإقبال على وظيفته، مع ضرورة أن تكون مناسبة لإمكانياته وتدر أموالا مناسبة، وإلا سيشعر الشخص بأن العائد أقل من المجهود المقدم، وبالتالي لن يقبل على العمل.

وأشار إلى ضرورة أن يترك الشخص بيئة العمل السامة، ولا يستمر فيها، وذلك يحتاج إلى علاقات مع الأشخاص في مجاله، وأيضا تطوير النفس.

ولفت إلى أهمية ضبط موعد النوم قبل انتهاء الإجازة بحيث يذهب الشخص إلى العمل بحيوية، ويخطط لأول يوم عمل ويقسم المهام المطلوبة منه.

وحذر من القيام بمهام كثيرة في أول يوم عمل بعد الإجازة، مشيرا إلى ضرورة توزيع حمل العمل، مردفا: "نسب الجلطات عالية في أمريكا يوم الإثنين وهو أول يوم في الأسبوع بسبب ضغط العمل عند البعض، بينما في الصين واليابان لا يوجد شيء، لأن هناك توازنا، وفي أيام الإجازة ينجزون بعض المهام الصغيرة".