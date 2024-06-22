 يزين السماء 3 أيام.. ماذا تعرف عن «قمر الفراولة»؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طه رابح، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل رؤية قمر الفراولة الذهبي في السماء ليلة أمس، مشددًا على أن هذا القمر يأتي بالتزامن مع بداية فصل الصيف الفلكي، ويأتي بعد يوم واحد من الانقلاب الصيفي، ويكون القمر في أدنى نقطة بالنسبة للأرض وتكون الشمس في أبعد نقطة بالجهة المقابلة له.





وأوضح رابح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر شاشة "القناة الأولى"، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن هذا القمر يظهر بهذا الشكل وبهذا اللون الأحمر؛ لأن أشعة الشمس عندما تمر بالغلاف الجوي وتنعكس على القمر ويحدث تشتت نتيجة الغبار الموجود بالغلاف الجوي ويمتص منه اللون الأزرق ويصل لنا اللون الأصغر. وأشار إلى أن "قمر الفراولة" يستمر في السماء لمدة 3 ليالي، موضحًا أن لون القمر يختلف من مكان لآخر حسب وضع الكرة الأرضية وحسب مواسم الصيف والشتاء بالنسبة لأجزاء من الكرة الأرضية، منوهًا بأن هذا القمر تم تسميته بالفراولة مجازًا ويكون لونه أصفر أو برتقالي. وتابع: "تشتت أشعة الضوء عبر الغلاف الجوي هو الذي يعطي الألوان المختلفة للقمر في الليل".

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