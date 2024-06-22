«كتاب الناس».. تعلم كيفية تلاوة سورة الكافرون مع الشيخ أحمد المراغي (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الشيخ أحمد تميم المراغي
تلاوة سورة الكافرون
وبيّن المراغي للأطفال الطريقة السليمة لتلاوة آيات السورة، وكيفية ضبط مخارج الحروف وطريقة النطق.
وكان الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، قد أوضح في برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، أوجه الاستعاذة الصحيحة عند تلاوة القرآن الكريم، كما أوضح كيف تؤدى أوجه الاستعاذة وكيف هي مرتبة عند أهل الأداء أثناء التلقي.
أوجه الاستعاذة الصحيحة
الوجه الأول: فيما يتعلق ببداية السورة الجملة الأولى تكون (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم أقف لحظة، والجملة الثانية (بسم الله الرحمن الرحيم) وأقف لحظة، ثم أول آية في السورة - أي سورة عدا التوبة -، فأقف بين كل جملة وجملة وألتقط أنفاسي و"أسكن آخر حرف".
الوجه الثاني: تصل الجملة الأولى وهي الاستعاذة بـ "البسملة" ثم تقف بإسكان "ميم" الرحيم ثم تلتقط أنفاسك ثم تبدأ أول السورة.
الوجه الثالث: تسكين حرف "الميم" في كلمة الرجيم وتلتقط أنفاسك تثم تصل كلمة الرحيم بأول السورة مع بيان الكسرة في حرف "الميم".
الوجه الرابع: ويحتاج أولًا، أخذ نفس عميق، ثانيًا، عند إيصال كلمة "الرجيم" وكلمة "الرحيم" بما بعدهما، يجب أن تُظهر كسرة حرف "الميم" جيدًا.
تلاوة سورة التوبة
وأشار شعبان إلى أن سورة "التوبة" لها حكم خاص، بأنه لا "بسملة" في أولها فإذا أردت أن تبدأ من أول السورة فيجب أن تقرأ هكذا (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم تقول"براءة" وهذا يسمى وقفًا، أو أن تصل فتقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله)، ويجب أن تبين كسرة حرف "الميم" في كلمة "الرجيم"، ولا تسكن الحرف.
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