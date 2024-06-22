بتاريخ 4 نوفمبر 1922.. الصور الأولى لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها

اُكتشفت مقبرة توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922.





مقبرة توت عنخ آمون

ونشرت قناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية صورًا توثق بداية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والتي تُعد أهم مقبرة في وادي الملوك، وعلقت: "وجد كارتر نفسه ينظر إلى كنز توت عنخ آمون، وكان أول من يطأ تلك الحجرة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

مقبرة الملك تحتمس الثالث

وكانت الوثائقية قد نشرت أيضًا عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو يحتوي على الكثير من المعلومات عن مقبرة الملك تحتمس الثالث، ضمن السلسلة الوثائقية "جذور مصر القديمة".

وقال عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، الذي يقدم السلسلة الوثائقية، إنه كي يصل لمقبرة تحتمس الثالث صعد سلالم يصل طولها إلى 30 متر، لافتًا إلى أن المقبرة تمثل شيئًا فريدًا لا مثيل له.

وأشار حواس إلى أن حجرة الدفن تم تصميمها على شكل "خرطوش" والتابوت كذلك.

مقبرة مننا

وكانت قناة الوثائقية قد نشرت صورًا لمقبرة "مننا"، وقالت إن الصور تُظهر كيف كانت عملية حصاد القمح أو الشعير تتم، وتكشف أسرارًا كثيرة عن الزراعة في مصر القديمة، وذلك ضمن السلسلة الوثائقية "جذور مصر القديمة".

"مننا" هو الرجل الذي كان مشرفًا على الحقول والغلال الخاصة بآمون، في عهد تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث في الأسرة الثامنة عشرة، أي منذ 3 آلاف سنة.

جذور مصر القديمة

وتتحدث السلسلة الوثائقية جذور مصر القديمة، عن الآثار المصرية القديمة وتاريخها، وتتناول جوانب من الحضارة المصرية القديمة.

ويتناول عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، في السلسلة الوثائقية "جذور مصر القديمة"، الاكتشافات الأثرية وملامح الحياة في مصر القديمة.

قائمة الوثائقية

وتشمل القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، وفنية ورياضية.

الوثائقية

وانطلق بث قناة الوثائقية، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للمرة الأولى يوم الأحد الموافق 19 يناير من العام الجاري، وكان أول بث لها "السلام الوطني"، على تردد 12303، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي / H.