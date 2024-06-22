رئيس الاستخبارات الروسية يحذر: أمريكا ستستخدم الذكاء الاصطناعي ضد خصومها

وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، قد حذر، اليوم السبت، من أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة ضد خصومها من الدول غير المرغوب فيها.
وقال ناريشكين -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية على وشك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتلاعب بالوعي العام في البلدان التي على خلاف معها، مضيفًا: "وأود أن أقول إن هذا يمكن أن يتحول إلى مشكلة خطيرة للغاية للبشرية بأكملها".
وتابع: "في السنوات الأخيرة، دعمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" نحو 150 مشروعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، باستثمارات ضخمة".
وفي الوقت نفسه، حسب قوله تهدف أنشطة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى حماية مصالح روسيا من مثل هذه الأدوات، ونحن لا نتحدث عن المهام التي يقوم بها في كثير من الأحيان زملائنا من وكالة الاستخبارات المركزية، مهامنا لا تشمل الأنشطة التخريبية ضد الدول الأخرى".
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