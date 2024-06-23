نصيحة ذهبية من أمين الفتوى للتعامل مع «وسواس الوضوء والصلاة» (فيديو)

قدم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصيحة ذهبية لمن يعانون من وسواس الوضوء والصلاة.





التعامل مع الوسواس

وقال شلبي في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إنه هناك مراحل في الوسوسة، مراحل أولى كالشكوك والتردد وهذه تأتي للإنسان إذا كان يستمع للكثير من الفتاوى أو يقرأ في أشياء وهو ليس متخصص فيها، فتختلط عليه الأمور، وهذا يحتاج إلى قطع الطريق على الشيطان بسؤال أهل العلم.

وأضاف أمين الفتوى إذا كان هناك إشكالات مرضية في الأساس والأمر زائد عن كونه شكوك، ففي هذه الحالة يحتاج الشخص للاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإكثار من الذكر والذهاب لطبيب لمساعدته في التخلص من هذه الوساوس، مؤكدًا أن الذهاب لطبيب ليس عيبًا أو حرامًا ولا تنقص من الإنسان شيئًا، فالوسواس مثله مثل أي مرض آخر.