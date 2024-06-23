- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الدكتور محمود شلبي
التعامل مع الوسواس
وقال شلبي في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إنه هناك مراحل في الوسوسة، مراحل أولى كالشكوك والتردد وهذه تأتي للإنسان إذا كان يستمع للكثير من الفتاوى أو يقرأ في أشياء وهو ليس متخصص فيها، فتختلط عليه الأمور، وهذا يحتاج إلى قطع الطريق على الشيطان بسؤال أهل العلم.
وأضاف أمين الفتوى إذا كان هناك إشكالات مرضية في الأساس والأمر زائد عن كونه شكوك، ففي هذه الحالة يحتاج الشخص للاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإكثار من الذكر والذهاب لطبيب لمساعدته في التخلص من هذه الوساوس، مؤكدًا أن الذهاب لطبيب ليس عيبًا أو حرامًا ولا تنقص من الإنسان شيئًا، فالوسواس مثله مثل أي مرض آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصيحة ذهبية من أمين الفتوى للتعامل مع «وسواس الوضوء والصلاة» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.