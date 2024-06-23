6 خطوات تخلصك من الكسل بعد العودة للعمل

وعادة بعد أي إجازة طويلة، يصاحب الفرد عند العودة للعمل الشعور بالكسل والخمول والانزعاج بسبب تراكم المهام أثناء إجازة عيد الأضحى.
وكشف الخبراء عدد من الخطوات والنصائح التي تساعد في التخلص من الشعور بالكسل عند العودة للعمل، منها:
-التخطيط الجيد:
يجب على الفرد التخطيط الجيد للمهام المطلوب إنجازها في الفترة المقبلة، ومراجعة رسائل البريد الإلكتروني ومواعد تسليم المهام، وترتيبها وفقا للأهم.
-هدوء النفس:
يشعر الأفراد بالإرهاق بعد العودة من إجازة طويلة، لذا يفضل تهدئة النفس واستغراق بعض الوقت للعودة للعمل تدريجيا والتكيف مع الأجواء لإنجاز المهام.
-التواصل مع الزملاء:
يساعد التواصل مع الزملاء والتحدث عن كيفية قضاء الإجازة في تخفيف الشعور بالكسل والإرهاق.
-تحديد وقت للاسترخاء:
يجب على الفرد تحديد أوقات للعمل وأوقات أخرى للفراغ لتحقيق التوازن والنشاط والشعور بالاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية لإنجاز المهام المطلوبة.
-الحصول على قسط كاف من النوم:
يلعب النوم المنتظم دورا مهما في الشعور بالانتعاش والاستعداد لإنجاز مهام العمل، لتأثيرها في زيادة مستويات التركيز.
-ممارسة الرياضة والأطعمة الصحية:
تساهم الرياضة والأطعمة الصحية في زيادة مستويات الطاقة والتركيز خلال ساعات العمل، والعودة بنشاط وحيوية.
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