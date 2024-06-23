للمميزين فقط.. «إكس» تفرض قيودا على خدمة البث المباشر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "إكس" عن نيتها قصر خدمة البث المباشر على المشتركين المميزين في القريب العاجل، ما يعني عدم قدرة المستخدمين العاديين على استخدام هذه الخاصية.





وتقدم منصة "إكس" العديد من المميزات لأنظمة Xpremium، والتي تبدأ رسومها من 3 دولارات وحتى 16 دولارًا لشريحة الـ Premium Plus، بحسب ما جاء في "القاهرة الإخبارية".

وتعد هذه الخطوة بمثابة مخاطرة كبيرة، إذ إن "إكس" ستكون هي المنصة الوحيدة التي تقدم الخدمة بمقابل مادي مقارنة بمنافسيها الكبار.

وشكك الكثير من المتخصصين في سياسات إيلون ماسك بعد استحواذه على منصة إكس "تويتر سابقا"، إذ اعتمد على فرض رسوم عديدة مقابل خدمات المنصة.

ويبرهن المتشككون على آرائهم حول سياسات "إكس"، بتراجع إيرادات الشركة بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2023 "1.48 مليار دولار" مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

فيما يرى بعض المؤيدين لسياسة ماسك أنها ستؤتي ثمارها بمرور الوقت بتحويل المنصة إلى منصة فريدة من نوعها، وبأن سياسة المنصة بتحويل الحسابات الموثقة إلى نظام الاشتراك الشهري تم انتقاده في بداية الأمر، لكن سرعان ما انتهجت منصات أخرى سياسة مماثلة.