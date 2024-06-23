طرق سريعة لتنظيم وقت المراجعة قبل الامتحان

جدة - نرمين السيد - يسعى الطلبة خلال الأيام التي تسبق الامتحانات، في استغلال كل دقيقة للاستفادة منها والانتهاء من مراجعة المواد المقبلة.





إدارة الوقت

ويعد إدارة الوقت من الأمور الأساسية الواجب مراعتها لتوزيع المهام على الوقت المتبقي وتحقيق الأهداف المطلوبة وزيادة الإنتاجية.

ويساعد تنظيم الوقت في التخلص من التشتت، وزيادة مستويات التركيز وتقليل الإحساس بالإجهاد.

تنظيم الوقت في الامتحانات

وهناك عدد من النصائح التي تساعد في تنظيم الوقت خلال فترة الامتحانات والانتهاء من المهام بسهولة وفي الوقت المحدد، منها:

-تنظيم جدول يومي:

يجب على الفرد يوميا تنظيم جدول يومي يتضمن أوقات الراحة وأوقات المذاكرة، مع تحديد ساعات معينة لكل مهمة على مدار اليوم، وذلك يساعد في إنجاز المهام بسهولة على مدار اليوم.

-تحديد الأولويات:

يحتاج الطالب تحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذها أولا وفقا لطبيعة اليوم، لتجنب إهدار الوقت.

-البقاء منظما:

لا يمكن إدارة الوقت بدون تنظيم، لأن ذلك يؤثر على الفرد ويجعله ناجحا، والتخلص من التشويش وزيادة القدرة على تحديد الأولويات للانتهاء وإنجاز المهام الكبيرة والصغيرة.

-إنجاز المهام في الصباح:

ينصح الخبراء بإنجاز الأولويات في فترة الصباح بسبب زيادة القدرة على الانتهاء من المهام المطلوبة في الوقت المحدد بتركيز عالي.

-التخلص من التوتر:

يعد التوتر من المؤثرات السلبية التي تؤدي إلى إهدار الوقت وعدم التخلص من المهام، بالإضافة إلى فقدان القدرة على التركيز، لذا يجب وقتها ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التأمل.