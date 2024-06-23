كيفية تبريد الهاتف لتجنب تلفه في الحر

يشكو الأفراد بسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف خلال الطقس الحار، مما يؤدي إلى تعطيله أو تلفه.





ارتفاع حرارة الهاتف

وأوضح خبراء التقنية أن ارتفاع حرارة الهاتف تؤدي إلى إبطاء العمليات، وللحفاظ عليه يحتاج إلى تبريده.

وأشاروا إلى أن التعرض المستمر للحرارة المرتفعة يمكن أن تقلل من عمر بطارية الهاتف، مما يؤذي المكونات الداخلية الأخرى.

حماية الهاتف من الحرارة

وهناك بعض الخطوات التي تساعد في حماية الهاتف من الحرارة المرتفعة، منها:

-تجنب ضوء الشمس:

نصح الخبراء ببقاء الهاتف بعيدا عن ضوء الشمس، لتأثيرها السلبي على تعطيله وتلفه وخصوصا عند قيادة السيارة.

-الاستخدام المكثف:

ينتج عن تشغيل الهاتف بكثرة تسخينه وتعطيل أداءه، لذا يجب أن يظل باردا من خلال تشغيل وضع الطائرة.

-شحن الهاتف في بيئة باردة:

يتسبب شحن الهاتف في توليد الحرارة، لذا يؤدي إلى تسخينه، ونصح الخبراء بإمكانية شحنه في بيئة أكثر برودة.

-ترك الهاتف يبرد تدريجيا:

تؤدي الحرارة والتقلبات الشديدة في تعطيل الهاتف، لذا يجب تركه حتى يبرد لتجنب تسبب الأضرار التي تصيب المكونات الداخلية.

-إزالة غطاء الهاتف "الكوفر":

ينتج عن استخدام غطاء الهاتف في ارتفاع حرارته، لكن يفضل استخدام المواد القابلة للتنفس وزيادة تدفق الهواء.