بعد 23 يومًا على سطح القمر.. صور توثق رحلة المسبار الصيني «Change 6» للأرض

كشف مركز الفلك الدولي عن تفاصيل تسجيل رحلة عودة المسبار الصيني "Chang'e 6" إلى الأرض.





عودة المسبار الصيني للأرض

وقال "الفلك الدولي" إن مرصد الختم الفلكي الكائن في صحراء أبوظبي بالإمارات، استطاع مساء أمس السبت الموافق 22 يونيو 2024، تصوير المسبار الصيني "Chang'e 6" أثناء رحلة عودته من القمر باتجاه الأرض.

وأشار المركز الدولي للفلك، إلى أن أول مرصد يتمكن من تصوير المسبار هو كان "المرصد الجنوبي لأبحاث الكويكبات القريبة من الأرض" الواقع في البرازيل، ومن ثم كان مرصد الختم هو ثاني مرصد في العالم يتمكن من تصوير المسبار، وبعد الرصد الإمارات بحوالي ساعة تمكن مرصد ثالث في ناميبيا من تصوير المسبار أيضًا، ومن خلال الأرصاد الثلاثة أمكن تحديد مدار المسبار بدقة.

يذكر أن هذا المسبار جزء من برنامج صيني لاستكشاف القمر، يهدف لزيارة القمر وإحضار عينات من تربة القمر إلى الأرض لتحليلها، حيث انطلق المسبار من الأرض يوم 03 مايو الفائت، وهبط على سطح القمر يوم 01 يونيو الحالي، وبعد أن قام بالحفر في تربة القمر والحصول على عينات منه، انطلق منه عائدا نحو الأرض يوم 03 يونيو، ومن المتوقع وصوله إلى الأرض يوم 25 يونيو.

صور رحلة عودة المسبار الصيني

صورة المسبار الملتقطة من مرصد الختم الفلكي ويبدو على هيئة نقطة ما بين النجوم التي تبدو على شكل خطوط.

"الصورة الثانية والثالثة": جزء من المراسلات والتحليل العلمي لنتائج الأرصاد.

"الصورة الرابعة": صورة المسبار.